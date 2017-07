Most, hogy több okból is divatba jött a diákmunka, szeretném felidézni, hogyan történt ez a mi időnkben. Igaz, bennünket nem valamiféle iskolai rendelkezés ösztökélt a szünidei munkára – amit most magam is helyeselni tudok –, hanem a szükség állított szinte gyerekként fontos posztokra. Angyal Sándor jegyzete.



Voltak, akik ürgét öntöttek a Kraszna partján végestelen végig, akadt, aki a családi kiskertet öntözte, gondozta, gyomtalanította, s jócskán akadtak a nagyobb diákok között olyanok, akik betakarításkor cséplőgép-ellenőrként könyvelték a lemázsált búzát, rozsot. Erre – mint köztudott – az akkori beadási kötelezettség miatt volt szükség, amit akár bizalmi munkának is tekinthettünk. Igaz, a cséplő melletti szalmakazlakban sok zsák terményt sikerült elrejteni, míg a mázsáló emberek kedveskedtek az ifjonti ellenőrnek. Kaptunk mi is terményt meg mázsánként 20 fillér bért, amiből új öltönyt vehettünk az újabb tanévre… Hanem a nyári szünidei pénzkereset szeptemberben véget ért, az új tanévben pedig új lányoknak tettük a szépet. Ha a zsebünkben már fillérek sem cincogtak, bizony gyakran zavarba jöttünk, ha például egy fagyival akartuk volna megkínálni a csinos szépségeket. Ráadásul a kollégiumban rendszeresen klubdélutánokat szerveztünk, ahol táncra lehetett felkérni a leányzókat. Volt a kollégiumnak egy kopott tangóharmonikája, amin én kottaismeret nélkül, csak úgy hangzás után adtam a talp alá valót, P. Sanyi meg egy kopott széken „dobolta" az ütemet. Amikor már magasan járt a hangulat, Sanyi barátommal eldöntöttük, hogy innentől csak „szívküldiként" zenélünk: egy dal egy forint. Mit ne mondjak, volt olyan klubdélután, hogy a társammal fejenként 20 forintot is megkerestünk! Igaz, ez nem a klasszikus diákmunka volt, de megdolgoztunk érte. – Angyal Sándor