Kockáztattak, és már készen van a keret

Alig két hete fejeződött be a bajnokság, és több mint egy hónap pihenőjük van még a játékosoknak a felkészülés kezdetéig, de a Kisvárda Master Good SE NB I-es női csapatának 2017-2018-as kerete máris véglegesnek tekinthető. Dramaturgiailag is meg volt rendezve a bejelentések sora, hiszen a végére maradt a két legnagyobb név, előbb a kapus Triffa Ágnesé, majd a gólkirály Triscsuk Krisztináé – mindketten válogatott játékosok.

Ahhoz azonban, hogy idáig eljusson a Várda, és a következő bajnokságban ezekkel a nevekkel az előzőnél veretesebb célokért küzdhessen, újoncként benn kellett maradnia a legmagasabb osztályban, a minimális cél az utolsó fordulóban teljesült. Elsőéves csapatként erre lehetett számítani?

– Mivel az előző évben nagyon későn, csak az utolsó fordulóban derült ki, hogy feljut a csapat, az igazolások terén kényszerpályán mozogtunk – felelte Mátéfi Eszter, a KKC szakmai igazgatója. – A többi csapat erejét sem tudtuk felmérni, aztán kiderült, a közép- és alsóházhoz tartozó csapatok is alaposan beleerősítettek, nem véletlenül tartják Európa talán legerősebb bajnokságának a magyart. Ennyi meglepő eredményre nem emlékszem az elmúlt évekből, az pedig, hogy az utolsó forduló előtt három csapatnak is tizenöt pontja legyen a kiesés elleni harcban, szintén példa nélküli. Idegőrlő volt a végjáték, az MTK elleni győzelemmel úgy tűnt, már fellélegezhetünk, de a Mosonmagyaróvár mindenkit meglepő érdi győzelmével kiderült, a békéscsabai pontszerzésünkre is szükség volt ahhoz, hogy meg tudjuk hosszabbítani élvonalbeli tagságunkat.

A csapat sorsa tehát még bizonytalan volt, amikor a várdaiak már mozgolódni kezdtek a piacon, és sorra igazolták a játékosokat. Ennyire biztosak voltak a dolgukban?

– Volt abban kockázat, hogy sorra kötöttük a szerződéseket, de a megállapodásokban természetesen szerepelt olyan opció, miszerint csak az NB I-es szereplésünk esetében lép életbe – mondta erre Mátéfi Eszter. – Ugyanakkor nem akartunk lemaradni a nemzetközileg is jegyzett játékosokról, ezért időben kellett lépni. Szerencsére végül életbe léphetnek a korábban kötött szerződések, hiszen megőriztük élvonalbeli tagságunkat.

Az így kialakított csapattal aligha a kiesés elkerülése lesz a cél a következő idényben. A nemzetközi kupaindulást veszik majd célba Várdán?

– Alig vagyunk még túl az előző bajnokság megpróbáltatásain, hadd szusszanjunk egy picit, aztán majd a bajnokság előtt meghatározzuk a célokat – felelte a szakmai igazgató. – A keret kialakításakor több szempontot igyekeztünk figyelembe venni, így például azt, hogy kellő arányban legyenek a támadásban és védekezésben bevethető kézilabdázók, illetve a jegyzett játékosok mellé az általunk tehetségesnek vélt junior válogatottakat is igyekeztünk igazolni.

A szakmai stáb viszont változatlan marad, illetve tovább bővülhet.

– Abban egyeztünk meg, hogy bennmaradás esetén marad a bajnokság második felében alkalmazott felállás, vagyis a szakmai igazgatói teendők mellett a vezetőedzői szerepkör is az enyém – így Mátéfi Eszter, akinek a jövőben a meccsek előtti és utáni nyilatkozatadás is a feladata lesz. – Segítőmnek, Dévényi Jánosnak is egyre több feladatot szeretnék adni, a kapusokkal pedig továbbra is Farkas Andrea foglalkozik, illetve szóba került egy erőnléti edző szerződtetése is.

A Kisvárda Master Good SE NB I-es játékoskeretében történt változások

Távozott: Marija Gedroit (litván, ?), Héjjas Tímea (Vitka SE), Júlia Kucherova (szlovák, Kecskemét), Lévai Zsófia (Hajdúnánás), Krisztina Liscsevics (szerb, Esbjerg – dán), Madalina Puscas (román, ?), Scholtz Andrea (Mosonmagyaróvár), Tóth Gabriella (Érd), Hanna Yttereng (norvég, BBM Bietigheim – német)

Maradt: Marina Dmitrovics (szerb), Dudás Georgina, Jekatyerina Dzsukeva (bolgár), Ivana Mihovics (ukrán), Karacs Jázmin, Orbán Adrienn, Samira Rocha (brazil), Szabó Valéria, Tarjányi Szilvia, Olena Umanec (ukrán)

Érkezett: Balog Judit (Vác), Élő Beatrix (Mosonmagyaróvár), Marija Garbuz (orosz, DVSC), Tamara Georgijev (szerb, Krim Ljubljana – szlovén) Katona Flóra (Mosonmagyaróvár), Vesna Milanovic-Litre (horvát, Krim Ljubljana – szlovén), Marincsák Nikolett (DVSC), Triffa Ágnes (Békéscsaba), Triscsuk Krisztina (Siófok)

