Kocsissal nem szalad el a ló, még húzza a szekeret

Új helyszínen, de a régi lelkesedéssel szervezték meg a megyei labdarúgó játékvezetők tradicionális bálját. A kisvárdai Parish Bull jó választás volt, olyan, mint a dartsban a bull.

Dr. Jekő József megyei JB-elnök a meghívottak között üdvözölte Hajdú-Biharból Sápi Csabát, Borsod-Abaúj-Zemplénből pedig Petus Pált és Friedl Csabát. A bált a Szabolcs Megyei Labdarúgó Játékvezetőkért Alapítvány elnöke, Labancz András nyitotta meg. Köszöntötték a jubilánsokat, a visszavonulókat (Benkő Pál, Bendik József, Nagy Gábor), majd lehullt a lepel a három kategória legjobbjairól. Az Év játékvezetője az a Kocsis Zsolt lett, aki életkora miatt a jövőben már nem vezethet a megyei első osztályban, ugyanis túl van immár az ötödik ikszen.

– A Mátészalka–Rakamaz találkozón búcsúztam a „megye egytől”, de a játékvezetéstől továbbra sem szakadok el. Szeretek bíráskodni, nekem ez egy életforma. A mostani elismerés boldoggá tesz, egyfajta visszaigazolás, hogy mennyire értékelik a munkámat, az igyekezetemet – említette a civilben pedagógus, korábban az NB III-as keretben is meghatározó szerepet betöltő bajuszos, víg kedélyű sportember, aki a megyei futsalbajnokságban is jól teljesített.

A Tamás Lajos-díj az Év utánpótlás-játékvezetőjét illeti, aki ezúttal a 27 esztendős Valu Tibor lett.

– Lassan hat éve, 2011 márciusában vizsgáztam Budapesten, a PMLSZ Játékvezető Bizottságánál. Előtte a Nemzetvédelmi Egyetemen tanultam, emiatt kerültem a fővárosba. Viszont 2012 szeptemberében a Nyíregyházi Főiskola testnevelő-edző szakára kerültem, emiatt „átigazoltam” Szabolcs-Szatmár-Beregbe. Két és fél éve vagyok a megyei első osztályú keret tagja, a jövőben is szeretném meghálálni a bizalmat – jegyezte meg Valu Tibor.

A fiatal tehetségeknek kiírt Lengváry József-díjat Takács Ákos vehette át.

– A játékvezetéssel nőttem fel. Édesapám az NB III-as asszisztensi keret tagja, nagybátyám pedig korábban NB I-es bíró volt. Nem volt kérdés bennem, hogy a nyomdokaikba lépjek egyszer – közölte a megyei első osztályban is bemutatkozott, 19 éves dirigens. – Szeretnék minél magasabb szintig eljutni. Egyetemista vagyok, és a tanulás mellett sok időt fordítok arra, hogy szellemileg és fizikálisan topon legyek a mérkőzéseken. Bemutatkoztam a futsal NB II-ben is, e téren is vannak terveim.

– KM –

