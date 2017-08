Kölcsey DSE – Csiszolatlan gyémántok próbatétele

Egy éve meglehetősen nagy létszámban röppentek ki a fiókák, magyarán mondva: a diákcsapatok gyakori végzete érte utol a Kölcsey DSE-Nyíregyházát. Az NB II-es női kézilabda együttestől több tovább tanuló tinikorú játékos távozott, szám szerint hét. Nos, hasonló „csapás” ezúttal nem fenyegeti a megyeszékhelyi gárdát, mindazonáltal most is akadnak kérdőjelek. Katona Krisztina munkahelyi és iskolai elfoglaltság, Vitányi Annamária egészségügyi ok miatt miatt elképzelhető, hogy kihagy néhány hónapot, miként a kapus Varga Fruzsina őszi szereplése is bizonytalan. Ugyanakkor a tavaszi szezon hajrájában dupla kézközép-csonttörést szenvedett frontember, dr. Tilki Andera mielőbbi visszatérésben reménykednek.

Mindeközben sztárigazolások helyett saját erőből igyekszik acélosítani a keretet Hadobás István, aki elsős gimnazisták fokozatos bevetését tervezi. Vagyis, mint annyiszor a múltban ,csiszolatlan gyémántokból igyekszik kincset érő játékosokat „faragni”.

Erre az egy hetes gyulaházi edzőtábor során is lehetőség adódik: napi három edzés a penzum, három előkészületi meccsel megspékelve, majd augusztus 27-én a szokásos strandkézilabda zárja a programot.

– Ha nem is teljes mértékben, de bizonyos szinten újra kel építeni a csapatot. Ugyanakkor bizakodó vagyok, mert nagyon tehetséges fiatalokkal, jó szellemű társasággal dolgozhatok, amely képes arra, hogy a hagyományoknak megfelelő jó bajnoki szereplést produkáljon – közölte az örök optimista Hadobás István, a Kölcsey edzője.

– KM-KT –

