Könnyebbet, kevesebbet!

A nyári hónapokban a szervezetünk takaréklángon ég, ezért jobb, ha nem terheljük gyomrunkat nehéz, zsíros ételekkel. Ilyenkor fokozott a szervezet folyadékigénye, ezért a napi legalább két liternél jóval többet érdemes elfogyasztani.

A leves a nyári kedvenc

A strandok talponállói még mindig nem fogytak ki a tejfölös lángos-, mustáros kolbász-, sült krumpli-, hamburger- és pizzakínálatukból, pedig a rekkenő forróságban korántsem egy megterhelő lakoma az ideális választás. Nyáron ugyanis másképpen táplálkozunk, mint az év egyéb évszakaiban, kevesebbet és könnyebb ételeket eszünk, ráadásul a sok idényzöldség és gyümölcs remek lehetőségeket kínál arra, hogy megszabaduljunk felesleges kilóinktól, és rostokban gazdag, alacsony kalóriatartalmú étkezésre álljunk át. Ennek egyik elengedhetetlen eleme a folyadékpótlás. Nem véletlen, hogy ilyenkor a leveseket mindenki jobban kívánja – hogy a forróra vagy a jéghidegre esküszik valaki, az ízlés kérdése.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a forró italok és levesek fogyasztása rövid távon ugyan nem kellemes, hiszen tovább emeli a testhőt, viszont az ennek következtében beálló izzadás és a párologtatás kiváltotta lehűlés miatt kifizetődik a forró levesek fogyasztása.

Mivel a melegben jobban esnek a friss, fanyar, könnyű ízek, érdemes a nyár olyan sztárjaihoz fordulni, mint a sóska, a paradicsom vagy bármi, amibe mentát teszünk – az egyik nagy kedvenc a gazpacho, ami kevés alapanyagból készül, és nagyon finom .

A zöldségek és gyümölcsök sokoldalúan felhasználhatók, mennyeien kombinálhatók húsokkal, a tenger gyümölcseivel vagy öntetekkel és akár egymással is. Fogyaszthatjuk őket frissen, párolva, grillezve, aszalva vagy szárítva, kétségtelenül érezni fogjuk a könnyű nyári étkezés áldásos hatását.

Sztárok a kertből

A szezon egyik legnagyobb adománya az uborka és a tök házasságából született cukkini, amely puha héjában rejtett tápértéke és sokoldalú használhatósága miatt méltán népszerű. Készíthetünk belőle hideg krémlevest vagy fasírtot, tálalhatjuk köretként, ránthatjuk és párolhatjuk, de a zsenge terméseket akár még nyersen is fogyaszthatjuk. De most van a szezonja az A- és C-vitaminban és ásványi sókban gazdag padlizsánnak, patisszonnak, sóskának és spenótnak is. Ilyenkor érik a piros és zamatos, likopinban gazdag paradicsom, az egyik legfontosabb vitaminforrásunk, a karotint tartalmazó sárgarépa, a lecsónk nélkülözhetetlen összetevője, a B-vitaminban gazdag paprika, a fehérjebombaként emlegetett puhabab és a C-vitamint, foszfort, valamint vasat tartalmazó egyik fontos strandkellék, a csemegekukorica. De a táplálkozási érték szempontjából az uborka sem utolsó, hiszen értékes magnézium-, kálium-, vas-, foszfor- és káliumforrás, ezenkívül kedvezően hat a gyomor működésére és kiváló vízhajtó hatású. Az éltető zöldségek tehát nyári konyhánk nélkülözhetetlen kellékei.

Ám azt fontos tudni, hogy még nyáron sem ajánlatos csupán hideg ételeket fogyasztani, hiszen ezzel gyengíthetjük az immunrendszerünket és a lépünket.

– KM –

Gazpacho

Hozzávalók: 1 kg paradicsom, 1/2 zöldpaprika, 10 dkg uborka, 1/2 vöröshagyma, 1 ek. só, 1,5 ek balzsamecet, oliva, 1 ek. paprika, 1 gerezd fokhagyma, víz.

Elkészítés: A paradicsomot és uborkát meghámozzuk, a hagymát felvágjuk, a fokhagymát felaprítjuk. A paprikát megtisztítjuk a magoktól. A hozzávalókat összeturmixoljuk. Ha kész, átszűrjük, és ha szükséges, vízzel hígítjuk. Jól lehűtve, olívaolajjal meglocsolva tálaljuk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA