Könnyekkel zárta le a profi pályafutását

Eltörött a mécses. Erős Gábor játékosként három évet húzott le a kisvárdai csapatban, az utolsó mérkőzése a balmazújvárosi bajnoki volt, amelynek végén a futballisták a vereség és a feljutás elszalasztott esélye ellenére is megköszönték a szurkolást. A kerítésen ott feszült a „Köszönjük, Erő!” felirat, a várdaiak csapatkapitánya pedig nem tudott uralkodni az érzelmein.

– Nem vagyok érzelgős típus, győzelmeket vagy vereségeket sem szoktam megkönnyezni, de ez most más szituáció volt – elevenítette fel a Balmazújvárosban történteket Erős Gábor. – A szurkolók énekeltek, én pedig két dolog miatt könnyeztem: az egyik, hogy nem sikerült kiharcolni a feljutást, illetve lezárult pályafutásom hároméves kisvárdai korszaka. Ami nagyon szépre és emlékezetesre sikeredett, hiszen minden évben tudtunk valami nagyot alkotni. Az elsőben megnyertük az NB III-at és a kupában várdai sporttörténelmet írva bejutottunk a nyolc közé, aztán újoncként lettünk negyedikek a másodosztályban, ami szintén klubrekord volt, és ezt a harmadik évben a bronzérem megszerzésével sikerült felülmúlnunk. És bár néhány nap elteltével a harmadik helynek is tudunk örülni, az igazán nagyszerű az lett volna, ha feljutunk.

A várdai színekben 71 bajnokin 41 gólt elért játékmester feladata az utolsó fél évre módosult, hiszen a szakmai stábnak is tagja lett azzal, hogy a pályán is számítanak még rá, ám a tavasszal végül csak Balmazújvárosban jutott neki szűk félórányi lehetőség. Így képzelte el ezt az időszakot?

– Nem igazán – felelte Erős Gábor. – Maholnap harminchét éves leszek, tiszteletben tartottam a döntést, hogy már nem rám épül a csapat, de úgy gondolom, voltak olyan mérkőzések, amikor húsz-harminc perc erejéig a csapat segítségére lehettem volna. Ugyanakkor az új feladatomat is nagyon élveztem, jó volt, hogy a csapattársak között lehettem, és úgy érzem, ők az új szerepkörömben is elfogadtak. A profi pályafutásomnak vége, de szeretnék a futballban maradni, a jövőben Kondás Elemér munkáját segítem majd az NB II-es csapatnál, emellett három éve utánpótlásedzőként is dolgozom, ami szintén nekem tetsző feladat. Hamarosan meglesz a C licences végzettségem, még idén szeretném megkezdeni a B licencet is, aztán szép lassan begyűjteni az összes papírt, ami az edzői munkavégzéshez szükséges.

Azt mondta Erős Gábor, hogy a profi pályafutásának vége. Ezek szerint szó lehet alacsonyabb osztályú folytatásról?

– Nem titok, amikor híre ment, hogy Kisvárdán játékosként nem folytatom, több megkeresésem volt, még NB II-es is – így Erős Gábor. – Ez nagyon hízelgő, de játékosként egy-két évem lehetne még, edzőként viszont hosszabb távra tervezhetek, és Kisvárdán meg is kapom a bizalmat. Ami pedig a futballt illeti, szóba került, hogy csatlakozom egy környékbeli megyei bajnokságban szereplő csapathoz.

Névjegy

Erős Gábor

Született: Várpalota, 1980. július 1.

Klubjai: Győr (1999-2003), Bp. Honvéd (2003-2004), Pécs (2004-2006), Ferencváros (2006), Panthrakikósz (görög, 2006-2008), Jonikósz (görög, 2008-2009), Pirszósz Grevenón (görög, 2009-2010), Lokomotiv Plovdiv (bolgár, 2010-2011), Dóxa Drámasz (görög, 2011-2012), Gyirmót (2012-2014), Kisvárda (2014-2017)

NB I-es mérkőzések/gólok: 111/11

Nagyüzemi tesztelés

Az új vezetőedző, Kondás Elemér irányításával 22 kárpátaljai labdarúgót tesztel keddtől csütörtökig a kisvárdai szakmai stáb. Közülük kerülhetnek ki a kötelezően szerepeltetendő fiatalok – a következő bajnokságban egy 1997-es és egy 1998-as születésű vagy fiatalabb játékosnak kell a pályán lennie (az sem baj, ha mindketten 1998-asok vagy ifjabbak).

Az ebből a státuszból kiöregedő, az előző bajnokság 38 mérkőzésének mind a 3420 percét a pályán töltő kapus, Ivancsics Alex is csatlakozott a távozókhoz, miközben Cseri Tamást a Mezőkövesd és a Puskás Akadémia is csábítja. Az első érkező a szolnokiak 27 esztendős kapusa, Molnár F. Tamás, illetve közel a megegyezés a Honvéd-nevelésű, legutóbb Mosonmagyaróváron szereplő Czár Richárddal (24 éves).

VISSZA A KEZDŐOLDALRA