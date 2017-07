Könyvvel a kézben élvezetes a strand

– A helyről és az eszközökről a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., az olvasnivalóról pedig a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondoskodik – válaszolta érdeklődésünkre Máté Ottó, az utóbbi intézmény dolgozója.

– A kínálat kialakításánál fontos szempont volt a terjedelem, ugyanis itt inkább a rövidebb, egynapos olvasnivalókra van igény. Mivel a standon nincs újságárus, a megyei és országos napilapok, magazinok legfrissebb és korábbi számai is megtalálhatók nálunk, és gondolunk a külföldi fürdővendégekre is német, orosz, angol, lengyel és szlovák nyelvű kiadványokkal. A kölcsönzés ingyenes, mindössze regisztrációra van szükség – sorolta az információkat Máté Ottó, majd hozzátette: hétköznapokon 10 és 18 óra között tartanak nyitva a hónap végéig, s ha a lehetőségek engedik, jövőre augusztusban is várják majd a látogatókat.

Közösségi szolgálat

A standkönyvtár nem csak azok körében népszerű, akik szívesen olvasgatnak az árnyékban: a középiskolások is szívesen töltik itt kötelező közösségi szolgálatuk ötven óráját.

– Szeretek olvasni, vonz a könyvtárak világa – indokolta választását Csoma Orsolya. A Kölcsey-gimnázium tanulója elárulta: délutánokként akad több munkája a strandkönyvtárban, ahol elsősorban gyerekek és nyugdíjasok kérnek tőle olvasnivalót.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA