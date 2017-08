Korábbi kapitányok kisvárdai találkája

Egy az egyben a tavalyi mezőny vesz részt a Kisvárda Master Good SE hazai rendezésű női felkészülési tornáján, amelyet péntek-szombaton rendeznek meg a Szent László-iskola tornacsarnokában (a városi tornacsarnok átalakítás alatt áll, a bajnoki rajtra lesz kész).

A szlovákiai Nagymihályon és a romániai Zilahon már járt ezen a nyáron a honi NB I-es csapat, ők most viszonozzák a látogatást, a Békéscsabával pedig ebben a felkészülési időszakban először találkozik majd a KKC, miután a csabaiak lemondták a múlt heti zilahi tornát. Nem rossz ajánlólevél, hogy a négy résztvevőből háromnál is egykori szövetségi kapitány, Mátéfi Eszter, Gheorghe Tadici (Zilah) és a férfi nemzeti csapatunkat 2001 és 2008 között irányító, az athéni olimpián azt a negyedik helyre vezető Skaliczki László (Békéscsaba) irányítja a szakmai munkát.

A játékosok között is lesz jó néhány, akik tagjai saját nemzetük válogatottjának, így van ez a kisvárdaiaknál is, közülük többen most mutatkoznak majd be a hazai közönségnek. Pénteken délelőtt és délután is játszanak egy kört a csapatok, a harmadik forduló mérkőzéseit pedig szombaton délelőtt rendezik.

Felkészülési torna

A kisvárdai viadal menetrendje

Péntek. 9.30: HC Zalau (romániai)–Békéscsabai ENKSE. 11.30: Kisvárda Master Good SE–Iuventa Michalovce (szlovákiai). 16.30: Békéscsaba–Michalovce. 18.00: Kisvárda–Zalau,

Szombat. 10.00: Michalovce–Zalau. 11.30: Kisvárda–Békéscsaba.

