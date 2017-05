Körforgalom épül a hármas kereszteződésben Kisvárdán

Négyágú körforgalom, buszöböl, gyalogátkelők és parkoló is épül az állami finanszírozású, 273 millió forintos projekt keretében. A 9 méter belső sugarú, 6 méter körpálya szélességű körforgalom mellett két autóbusz egyidejű megállását biztosító új autóbuszöböl és négy gyalogos átkelőhely is épül, valamint létesül egy új, párhuzamos megállást biztosító parkoló is. Megtörténik a csomópontba csatlakozó utcák burkolatának felújítása és a járdák átépítése is.

A munkák folyamán több mint háromezer köbméter földet mozgattak meg. 1685 méter szegélyt építenek, és 2200 négyzetméteren térkő burkolatot helyeznek el. A cementes és bitumenes pályaszerkezeti rétegek összesen több mint ezer köbmétert tesznek ki. A közművek kiváltásainak munkálataival befejezéshez közelednek a kivitelezést végző cégek szakemberei.

– Vincze Péter –

