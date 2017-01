Köszönjük, amit értünk tesznek!

Ilyen dr. Turóczi Zoltán háziorvos és Dubnicz Andrásné szakápoló. A főorvos úr 1970 óta gyógyítója Vitka és Olcsva lakosainak, Dubniczné is közel 50 éve végzi példásan és kitartóan a munkáját. Küzdenek másokért, az eszközök, a munkavégzés feltételeinek megteremtéséért. Mindezért hálás szívvel gondolnak rájuk gondozottaik, megköszönve lelkiismeretességüket, áldozatkészségüket. Kívánjuk, hogy életükben, munkájukban továbbra is legyenek sikeresek, odaadásukért gazdagon áldja meg őket az Isten 2017-ben is! A területen élő gondozottak nevében:

– Újj Sándorné, Vásárosnamény –

