Közel hozzák egymáshoz a “vámos”-okat

A ma már 19 hazai és határon túli települést tömörítő szervezet elnöke, Hám László szerint az érintett községek annyira kicsik, hogy más módon nemigen jutottak volna lehetőségekhez, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve jogelődje támogatásával azonban előtérbe kerülhettek. Évente többször is találkoznak, vetélkedőket szerveznek – ez utóbbiak a fiatalok pályaorientációját is segítik. Civil szervezetként azon is munkálkodnak, hogy segítsék a NAV törekvéseit – többek között azzal, hogy erősítik a hivatal tájékoztatási tevékenységét. Együttműködésük révén a többségükben honfoglaláskori múltra visszatekintő, egykor vámszedő települések szeretnék megőrizni a hagyományaikat, ezért is tartják fontosnak a tíz évvel ezelőtt megkötött szerződések megújítását. A szövetségnek két megyei tagja van: Vámosatya és Vámosoroszi – Szász József és Végh Endre polgármesterek csütörtökön írtak alá megállapodást dr. Kazsuk Attilával, a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatójával. Az együttműködés értelmében e két község rendezvényein a lakosság bepillanthat a pénzügyőri hivatás rejtelmeibe, első kézből kaphatnak információkat a legfrissebb adózási tudnivalókról. Az aláírás előtt a településvezetők azt mondták, örülnek a megállapodásnak, hiszen jó lehetőségeket rejtenek a bemutatkozásra.

Kazsuk Attila úgy fogalmazott: a megállapodást aláírni csupán néhány perc, az igazi munka tartalommal megtölteni annak érdekében, hogy a NAV közelebb kerülhessen az emberekhez.

