Közösen léptek színpadra Nyíregyházán

Nemrégiben még arról számolhattunk be lapunk hasábjain, hogy Mindenkinek becsengettek!, azaz elkezdődött a nyíregyházi Down Egyesület inkluzív együttnevelési programja, s lám, hogy repül az idő! A kedd délutáni zárórendezvényt megelőzően közel 240 gyermek fecsegett, kacagott, ugrabugrált a Váci Mihály Kulturális Központ előtti téren, majd hirtelen összeszaladtak mind, szívet formáltak, hogy megmutassák, pont ekkora (ha nem nagyobb) szív dobog az ő mellkasukban is.

Ez olyan terület, ahol a szülők tanulhatnak a gyermekeiktől.” Kisari Károly

Ezek a kisdiákok szüleikkel és pedagógusaikkal közösen élték meg azt tíz héten át tartó csodát, melynek részeként heti egy alkalommal összesen tíz sajátos nevelési igényű társukkal együtt tanultak az órákon és játszottak, ismerkedtek a szünetekben. A program záróakkordjaként minden osztály kis meglepetésműsorral készült, emellett kiállítás nyílt a gyermekek közös munkáiból.

Mindenki csak nyert

– Az idei programba a régiek mellett teljesen új osztályokat és csoportokat is sikerült bevonni. Az elmúlt kicsit több mint tíz héttel kapcsolatos visszajelzések pozitívak voltak úgy a tipikusan fejlődő, mint a fogyatékkal élő gyermekek részéről. A drukk, ami pedagógusokban még a februári kezdéskor megvolt, hamar elmúlt, és nagyon élvezték a foglalkozásokat – mondta el érdeklődésünkre Kisari Károly. A Down Egyesület vezetője hozzátette: az iskolások részéről teljes volt a nyitottság, így a fogyatékkal élőkkel szembeni kis távolságtartás valószínűleg később alakul ki az emberekben. Ez pont egy olyan terület, ahol a szülők tanulhatnak a gyermekeiktől.

– Nagyon megszerettük Gergőt, aki csütörtökönként járt hozzánk. A közös órákon jól éreztük magunkat, sokat játszottunk együtt, fociztunk és kosaraztunk. Egy idő után fel sem tűnt, hogy rosszul hall – árulta el Aletta, a Móra-iskola negyedikese. Tanár nénije, Mecseiné Varsányi Ágnes szerint közösségépítő volt a kisfiú jelenléte.

– A gyerekek és a pedagógusok imádták, de ez az érzés kölcsönös volt, így azt gondolom, mindenki nyert.

A nyüzsgés lassan alábbhagyott, színpadra léphettek a gála főszereplői, az osztályok. A sok buksi fej és csillogó szempár között nehéz volt felismerni a sajátos nevelési igényű „vendégelőadót”. Az énekes, táncos produkciók remekül sikerültek, s a nézőtéren helyet foglaló anyukák és apukák szemébe olykor-olykor könny szökött a büszkeségtől.

Nyitottság és szeretet

Jászai Menyhért alpolgármester és Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a Mindenkinek becsengettek! résztvevőit. Mindketten megköszönték a program szervezőinek, a diákoknak, a szülőknek és a pedagógusoknak a nyitottságát, szeretetét és munkáját, s hangsúlyozták: az integrált nevelés elengedhetetlen a valami miatt hátránnyal induló gyermekek fejlődéséhez.

