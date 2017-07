Közösen Nyírbátor közbiztonságért

A várost szolgálják

Somogyi János, a polgárőr-egyesület elnöke lapunknak elmondta: továbbra is a város érdekeit szolgálják és megtesznek mindent a biztonságérzet növeléséért. Megpróbálják aktivitásukat a külterületeken is fokozni, együttműködve azokkal a szervekkel, akik hozzájuk hasonlóan szintén a közrend és a közerkölcs védelmét tűzték zászlajukra.

– Nagyon bízunk abban, hogy a megállapodás gyümölcsöző lesz, ezt azért is jelenthetem ki ilyen bátran, mert Máté Antal polgármester keresett meg bennünket és kezdeményezte ezt a „frigyet” – bizakodott Somogyi János, aki szerint már csak a megállapodás ténye is több helyi lakost ösztönözhet arra, hogy tagja legyen a polgárőr-egyesületnek. Úgy véli, egy nyolcvanfős taglétszám volna az ideális.

– Ebben a nyári időszakban nagyon fontos odafigyelni a külterületi gyümölcsösökre, kiskertekre is, mert aki nem szeret dolgozni, az ilyenkor szívesen „látogatja” ezeket a gyors és könnyű haszonszerzés céljából – említette Somogyi János.

Középpontban a hatékonyság

Megkérdeztük Nyírbátor polgármesterét, szerinte, a megállapodástól hogyan lesz népszerűbb a helyi polgárőrség.

– Azt gondolom, az első számú feladatunk annak a kommunikálása, hogy milyen előnyei is vannak a polgárőrségnek, a tagságnak. Azt sajnos látni kell, hogy manapság az emberek többsége önkéntes munkát nem igazán vállal. Éppen ezért világossá kell tenni az emberek számára, hogy nekik ebből a szolgálatból milyen előnyeik is származhatnak. A központi kérdés egyértelműen a hatékonyság. Az egyöntetű vélemény az, hogy attól, mert valaki belép egy polgárőr-egyesületbe és egy hónapban egyszer beül a kocsijába, majd éjszaka végigjár egy 13 ezres várost, attól még nem lesz jobb a közbiztonság. Mi azt szeretnénk megértetni az emberekkel, hogy a polgárőrség nem a közbiztonság maga, hanem egy számos egyéb szereplőből álló rendszernek egy nagyon fontos szelete – fogalmazott Máté Antal. A településvezető kitért arra is, hogy az önkormányzat ezentúl minden szükséges anyagi erőforrást és eszközt biztosít a nyírbátori polgárőr-egyesületnek, ők pedig cserébe vállalják, hogy együttműködnek a várossal, a mezőőrséggel, illetve a helyi rendőrséggel, továbbá az eddiginél összehangoltabban végzik majd a feladataikat. Ezzel a polgárőrség is új lendületet kaphat, dinamizálva a jövőbeni működést és a tagtoborzást – tekintett előre Máté Antal polgármester.

– Tarnavölgyi Gergely –

