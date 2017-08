Közösen táboroztak sérült és egészséges nyíregyházi diákok a Balatonnál

Elfogadni a másságot

– Az integráció és az esélyteremtés jegyében 8 napot töltöttünk a Balaton-felvidéken, a Balatonszepezd Ifjúsági Táborban. A táborban együtt volt látássérült, hallássérült, mozgássérült, tanulásban akadályozott, sajátos nevelést igénylő és ép intellektusú diák. Az volt a célunk, hogy a fiatalok minél jobban elfogadják a másságot, segítsék egymást az integráció jegyében. Ebben a munkában a Nyíregyházán működő Ridens Szakgimnázium növendékei, a Zay Anna Egészségügyi és Informatikai Szakközépiskola tanulói és az Inczédy György Középiskola, Szakközépiskola növendékei vettek részt – tájékoztatta lapunkat Kelenföldi Brigitta, az alapítvány kuratóriumának elnöke.

– A táborunk, a Balatonszepezd Ifjúsági Tábor szép helyen, egy kellemes, erdős környezetben, a Balatontól öt percre található. A 8 nap alatt voltunk Keszthelyen, ahol megtekintettük a kastélyban található csodálatos parkot. Örömünkre Nemes István kertész segítségével láthattuk a kaktusz- és a pálmaházat is – kezdte az élmények felsorolását Móna Dávid, a Ridens iskola tanulója.

Sok szép emlék

Gyönyörködhettek a badacsonyörsi Folly Arborétum különleges fáiban, amelyeket immár a Folly család negyedik generációja gondoz. A fekete kontinensen érezhették magukat a balatonedericsi Afrika Múzeumban, megcsodálhatták továbbá a Balaton-felvidéki panorámát a szigligeti várból.

– Először voltam ilyen táborban. A kezdeti nehézségek után csodálatosak voltak számomra a túrák, szép emlék marad a hajókirándulás, a tapolcai tavas barlang megtekintése és a csónakázás – mondta Dobozi Miklós, a Ridens Szakgimnázium diákja.

Spekker Dániel, Fekete János, Móna Dávid ridenses diákok még hozzátették:

– A tábort szervező tanárok mindent megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat. Minden este fürödtünk a Balatonban, ami igazi felüdülés volt a nagy forróságban. Úgy gondoljuk, nagyon tartalmas napokat hagytunk magunk mögött, sok-sok óriási élménnyel lettünk gazdagabbak. Szeretnénk, ha jövőre is szervezne a támogatók segítségével a Mentor Alapítvány hasonló integrált ingyenes tábort.

A sérült ridenses fiatalok együtt nyaraltak egészséges diákokkal. – Összegezve azt mondhatjuk, hogy mi, zays lányok sokat tanulhattunk sérült társaink hozzáállásából, őszinteségéből és nem utolsósorban a kitartásukból – árulta el Mocca Wanessa és Orbán Enikő.

Mindenki egyaránt fontos

Ágoston László, a Mentor Alapítvány alapítója is értékelte a tábort lapunknak.

– A közösen eltöltött idő megerősítette azt a gondolatot, hogy szükség van az ilyen táborokra, hiszen mindenki egyaránt fontos, és együtt vagyunk igazán egészek. Szerencsére több intézmény és vállalkozás anyagilag is segítette céljaink megvalósítását. Az újságon keresztül is hadd köszönjem meg a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., az E-ON Hungária ZRT., az MVM Partner ZRT., a Michelin Hungária Kft., a Ford Vagép Zrt., a Marso Kft. és a Szabolcs Takarékszövetkezet támogatását.

