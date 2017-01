Kukásautóktól remélt biztonság

Az óceán túlpartján egészen furcsa sáncokat emeltek, homokkal megrakott tehergépkocsikból és – kukásautókból. Azt tudjuk, hogy háborús helyzetben fegyverré válhat minden – Eger várának hős védői kezében például a forró gulyásleves, de egészen eddig abban a hitben ringathattuk magunkat: minket már nem kényszerít a sors ilyen leleményre. A történelem most szembesít: az új esztendő köszöntése állig felfegyverzett katonákról, robbanóanyag után szimatoló kutyákról és kamionokkal szembeállított kukásautókról szól. Addig játszottunk volna a transzformerek háborújával, míg valósággá vált…? Versenyt kell futni a végzettel, s nem tudni, hol a vége: repülőgépek után kamionoktól rettegnek a munkába vagy ünnepre indulók, s csak idő kérdése, hogy mikor zárul szorosabbra a betontömbök gyűrűje, hisz ahol egy teherautó fennakad, ott egy robogó könnyedén átszlalomozik. Amikor pedig már teljesen elbarikádoztuk magunkat, kezdhetünk félni a boltokban kapható, egyszerű drónoktól…? Ezek a kis repülő szerkezetek most csodálatos fotókat, filmeket készítenek, de már képesek csomagok szállítására is – s hogy mit kézbesítenek, az a közeli jövőben épp olyan kétséges lehet, mint hogy most kinek a lába van a kamion gázpedálján.

Nem lehet a végtelenségig visszahúzódni, bezárkózni, fokozatosan feladni a szabadságunkat, az öltözködéstől az étkezésen át a szokásaink, hagyományaink megtagadásáig. Az sem megoldás, amit a cseheknél fontolgatnak a fegyverviselés liberalizálásával, mert az erősebb állampolgár illúziója a gyengülő közösséggel, a védekezésre képtelen Európával szembesít. Márpedig ahogy az államnak, úgy az európai államok alkotta közösségnek is kötelessége megvédeni polgárait. Természetesen nyitnia kell a válságövezetekben élők felé, de nem önpusztító módon. Sokkal inkább kéksisakos békefenntartókkal, akik az ENSZ, és nem valamelyik önjelölt rendcsináló nagyhatalom zászlója alatt vonulnak be. Helyben épített kórházakkal, iskolákkal, a termelés és gazdaság megszervezésével, az önrendelkezés feltételeinek megteremtésével. A háború sújtotta térségek lakóin és magunkon is így tudunk segíteni. Na de hát mikor legyen az ember hittel teli, ha nem az év első napjaiban? Bízzunk benne, hogy a nyugalmat nálunk nem betontömbök hozzák el, s a biztonságunkat nem kukásautóktól kell remélni.

– Nyéki Zsolt –

