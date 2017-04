Kulcs a jövőhöz, karrierhez – Interjú Joerg Bauerrel

A General Electric (GE) jelenleg a világ legsikeresebb cégei közé tartozik, a GE Hungary pedig hazánk egyik legnagyobb iparvállalata, s egyben legnagyobb exportőre. Nagy megtiszteltetés, ha egy ilyen hatalmas multinacionális vállalat az utánpótlás-nevelésre is gondot fordít, s felkarolja azokat a fiatalokat, akik némi tapasztalatot szeretnének a globális gazdaság világáról s működéséről. Márpedig a GE most is egy ilyen projektbe kezdett, s ezúttal az Észak-alföldi régió tehetséges tanulóit vette szárnyai alá. Az új karrierprogramjukba két gimnáziumot vontak be 18-18 diákkal. Az egyik a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Kisvárdáról, a másik pedig a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium. Joerg Bauerrel, a GE Magyarország elnökével persze nem csupán erről beszélgettünk.

Hogyan foglalható össze ennek a programnak a lényege?

JOERG BAUER: Egy 18 hónapos projektről van szó, s napokon belül el is kezdjük a munkát. A legfontosabb célunk az, hogy egy kicsit előkészítsük ezeknek a tanulóknak a majdani elhelyezkedését az üzleti életben, s felkészítsük őket a munkaerőpiac várható kihívásaira. Mint minden globális vállalat, mi is megküzdünk a váltózó piaci realitásokkal, viszont komoly lehetőségeket látunk a digitalizációban, a feljövőben lévő digitális tudásgazdaságban. Egy fiatal számára az alapvető tudásbázis továbbra is az iskola, cégünk, a GE Hungary csupán megpróbálja hasznos tartalmakkal kiegészíteni az ott tanultakat. Bármennyire is nem túl jó hír a gyerekek számára, de továbbra is kell majd nekik matematikát, magyart, biológiát és más tárgyakat tanulni. Viszont érdemes erre az alapra digitális tudást építeni, s ráfókuszálni a szoftverfejlesztési irányokra. A digitális kompetencia azok számára is fontos, akik nem szeretnének szoftveres projektekben dolgozni. A jövőben aligha tölthető be magas pozíció digitális tudás nélkül. Körülbelül 5–10 év múlva már az olyan tanulók sem lehetnek sikeresek enélkül, akik mondjuk az orvosi pályát választják. Emlékszem, a németországi kisvárosomban, 15-16 éves koromban még nem volt ilyesmire lehetőség, s azt gondolom, hogy amit most ezzel a programmal kínálunk, az a régmúlthoz képest hihetetlen előnyöket jelent. Abban pedig biztos vagyok, hogy a gyerekek szívesen fektetnek plusz energiákat s fordítanak plusz időt arra, hogy a saját jövőjüket építsék. A mi segítségünkkel könnyebbé válhat az indulás a karrierépítés és a versenyképes tudás meg­szerzésének az útján.

Konkrétan mit várhatnak a diákok a programtól, s ez milyen hozzáadott értékkel bír?

JOERG BAUER: Csak itt Magyarországon több mint tízezer ember dolgozik a cégünknél, 12 gyárat működtetünk, kutatás-fejlesztéssel foglalkozunk, létrehoztunk egy üzleti szolgáltatóközpontot, s ha csak ezeket bemutatjuk, az már önmagában remek demonstrációja annak, milyen piaci realitásokkal lehet számolni ma a világban. Nálunk megtapasztalhatják a közép­iskolák, milyen egy globális cégben, s annak különféle szegmenseiben – például a pénzügyön, a beszerzésnél vagy kommunikációs területen – dolgozni. Ez már önmagában is komoly hozzáadott érték. Én magam sem kaptam annak idején ilyen irányú felkészítést. Sok olyan önkéntes vezetőnk van, akik szívesen átadják a tapasztalataikat, szervezünk majd nyílt napokat, ahol szakemberektől tanulhatnak, lesznek workshopok, gyárlátogatások, s ami a legfontosabb, az angol nyelvet üzleti színvonalon is elsajátítják. Ha valaki motivált, s mindemellett a nyelvet is jól beszéli, akár online is hozzájuthat tudástartalmakhoz, amely révén világszínvonalú, akár Harvard egyetemi szintű tudást is elérhet Kisvárdáról. Enélkül viszont ennek a világnak az ajtajai bezárulnak. A globális iparban aligha győzhető meg bárki egy új ötletről, ha nem tudja azt angolul jól elmagyarázni.

Feltételezem, az önök által képzett munkaerőre a GE-nek is szüksége van. Végeznek karrierkövetést, figyelemmel kísérik az innen kikerült fiatalok sorsát?

JOERG BAUER: Mivel ez alapvetően egy önkéntes vállalás, nem az elsődleges elvárásunk, hogy minden innen kinevelődött „GE-diák” a mi cégünknél dolgozzon a jövőben. Persze, természetesen nagyon örülünk, ha bennünket választanak. Mi sem csupán cégvezetők vagy menedzserek, hanem édesapák és édesanyák is vagyunk, s nekünk is fontos, hogy az ország, ahol élünk, egyre sikeresebb legyen. Egy sikeres országban egy nagyvállalat is szívesebben dolgozik, s számunkra már az is előnyös, ha az innen kikerült fiatalok jó politikussá vagy más cégek jó vállalatvezetőivé válnak. Ma a GE-ben Magyarországon több mint 10 ezer szülőt és 6000 gyermeket tartunk számon. Ez a szám az elmúlt évben körülbelül még 400 babával gyarapodott.

Mi a véleménye a magyar fiatal szakemberek tudásáról, felkészültségéről?

JOERG BAUER: Nemrég közel kétezer fiatal, 23–25 éves szakembert vettünk fel, elsősorban informatikai és pénzügyi területre, például az új szolgáltató központunkba. Remekül beszélnek angolul, a szoftverfejlesztésben és az adatkutatásban globális szinten is versenyképesek. Az adatkutatók szövetsége (KAGGLE) rendszeresen szervez különféle világversenyeket. Az első tíz között legtöbbször van 2-3 ma­gyar – büszkék vagyunk arra, hogy a legutóbbi verseny nyertesei közül ketten nálunk dolgoznak – de még több jó szakemberre lenne szükség. Ezért is próbáljuk ezt a területet népszerűsíteni. S a jövő is ebbe az irányba mutat, gondoljunk csak a 3D-nyomtatásra, a nanotechnológiára vagy a digitális adatokban rejlő lehetőségekre. Ilyen gyorsan soha nem követték egymást a változások, mint most, s ehhez, vagyis 4. ipari forradalomhoz mindenképpen adaptálódni kell.

Elnök úr, miben látná a jövőben a legfőbb kitörési lehetőséget? Ez ugyanis Magyarország számára is egy fontos kérdés.

JOERG BAUER: Minden or­szágnak el kellene köteleznie magát néhány jövőbe mutató terület mellett, mert mindenből nem lehet világcsúcsra törni. Remek kitörési lehetőséget teremthet az egységes ökoszisztéma kialakítása az olyan kiemelt területek magasan fejlett technológiája köré, mint például a digitális egészségügyi szolgáltatások, technológiák vagy a sportipar, amelyben az ország méretét messze meghaladó potenciál van. A korszerű gyártás digitalizációjában is hatalmas lehetőségek rejlenek, illetve kiemelkedő eredményeket lehet elérni az autóiparban, amely ipar a vezető nélküli technológiák félé tájékozódik. A jövőt az automatizálás, a megosztott szolgáltatások összehangolása jelentheti.

KM

