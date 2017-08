Kulcsrakész prémium házak Nyíregyháza legszebb részén

– A Nyírség utca és Kemecsei út sarkán kínálunk kényelmes, prémium iker és családi házakat, lakberendezéssel együtt, kulcsrakész átadással – ajánlja dr. Sziszák György, a János-hegy lakópark kivitelezője. – A 2 hektáros területen 30 házat, 10 ikerházat és 10 családi házat építünk fel, amelyeket a vevők igényeire szabunk.

Egy koncepció, hasonló stílus, mégis egyedi megjelenés. Modern fiatalos arculatú, jó beosztású és tájolású házak közül választhatnak az érdeklődők.

– Generálkivitelezőként szeretnénk valódi otthont teremteni vásárlóinknak. Az új, igényes otthonok megszületésének egész folyamatát végigvisszük. Lakásainkba nemcsak a prémium minőségű alapanyagokat, hanem a maximális szakértelmet, odafigyelést, és a szívünket, lelkünket is beletesszük. Minden házunk energetikája a passzív ház kritériumainak felel meg.

Ha új, modern ingatlanba költözne, ha ki szeretné használni a CSOK-ot, akkor ez egy kitűnő lehetőség. Az állatkerttől mindössze 3 km-re, a sóstói fürdőtől 2 kilométerre lévő kényelmes, nagyon igényes kialakítású ikerház nyugati fele, mindössze 260.000 Ft/m2 áron várja új lakóit.

– A 4 szoba + nappalis, konyhával, étkezővel, összesen 97 m2-es (garázzsal együtt 112 m2) házat 2017 év végén adjuk át kulcsrakészen. Vásárlóinknak segítünk a tervezéstől kezdve a legmegfelelőbb burkolatok, csempék kiválasztásában is lakberendezővel. Nagyon igényes belső kialakításokkal, két fűtési rendszerrel, színvonalas konyhabútorral tesszük kényelmessé a családok életét. Az ikerházak esetében például a két 30 cm-es fal közé még hangszigetelést is teszünk, hogy még zavartalanabbak, nyugodtabbak legyenek a mindennapok. Nyitott kapukkal várjuk mindig a vevőket, bármikor ellenőrizhetik az építés folyamatát, és a használt anyagok minőségét. A Facebook oldalunkon is nyomon lehet követni a hosszú távon értéket teremtő építészeti megoldásokkal felépülő házakat.

