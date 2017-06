Küldjön hírt! – Álomba illő Önkéntesség Bátorligeten

A június 21-25 közötti időszakban távcsőépítés, napórakészítés, repülő fotózás és észlelés is lesz.

Ezen belül maradunk továbbra is az önkéntesség színvonalán. Kisméretű, fénnyel felszerelt pályát hoztak létre a falu gyermekei és néhány lakosa (a képen este látható) erről Alesenszki Roland beszélt:

“- Gondoltuk, megcsináltuk. A helyi gyerekek java vágta, hordta a füvet, kapált és tette dolgát szívvel. A legkisebb gyermek alig volt 9 éves, mégis ott volt és segített. Le a kalappal. Nem várhattuk el, de mégis ott voltak, magam is ámultam-bámultam. Külön megköszönjük Balogh Nándor Bátorligeti lakos munkáját, aki mint én, munka után segített és szerelte a fényeket a pályára, amelyet a napokban tovább fejlesztünk, aki szerkesztette a kaput, és költséget nem sajnálva építette a környék legjobb pályáját. Nándi munkáltatójának is hálásak lehetünk. Az IPON1999BT – és Bátorligeti-Messier Amatőrcsillagász Klub között bizalmi és írott formában egy szerződéssel hagyták jóvá azt, hogy megcsináljuk, ill áram használat gyanánt játszhatunk is ott. Nekik is köszönjük! ”

A kispálya az egykori Francia csillagász nevét kapta, pontosabban: “Charles Messier Emlékpálya”, aki június 26-n ünnepelné szüketése napját. A világon (!) elsőként Bátorligeten lett Messier emlékpálya.

Június 16-n a Kölcsey Tv-ben lesz látható a Bátorligeti Amatőrcsillagász Klub.

Júliusban egy közeli futballcsapatot szeretnének meghívni a helyiek a kispálya felavatására, természetesen egy esti villanyfényes nyílt meccsre.

Ezen belül július utolsó szombatjára falunapot tervez az Önkormányzat.

Augusztusban pedig kispályás focikupát fognak rendezni.

Igaz, hogy egy zsáktelepülésről van szó, de az ottani Önkénteseknek és támogatóinak köszönhetően hatalmas fellendülésben a falu, megyénk egyik hanem a legvédettebb Természeti helye.

– Alesenszki Roland –

