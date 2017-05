Küldjön hírt! – Bátorliget ad otthont az év legvártabb eseményének!

Az év egyik legnagyobb és legvártabb eseménye lesz ez, hiszen az öt nap és négy éjszakán át tartó programsorozaton belül lesz napórakészítés, repülő és asztrofotózás, távcsőépítés és előadások. Európa leghíresebb előadói lettek meghívva. Francsics László és Schmall Rafael az “Asztrók Bajnokai” míg Horváth István a pécsi egyetem szakkörét tartja, addig Nagy Felícián Győr és környéki települések fekzárkóztatója Amatőrcsillagász szempontból. Kifelejthetetlen ezek közül Lakatos Márton, aki Mátészalkán és Bátorligeten egyaránt jeleskedik, de Lisovszki Sándor az egyik legaktívabbak közé sorolható személy is eljön. Alesenszki Roland és Id.Lisznyai Zoltán is jelen lesz a programon az előbbi előadást is tart. Sok résztvevővel számolunk.

Gyerekprogramok és tanulási lehetőségek egyaránt lesznek, így mindenkit szeretettel várunk a nyári táborunkba. Nagyon kedvező árak vannak éjjeli alvásra, amelynek a Szabadidő Tábor ad helyszínt, nem is kell bemutatni a tiszta, szép szállást. Amennyiben gyermeke jönne, akkor biztosítunk felügyeletet.

Jelentkezni és több információt kérni Alesenszki Rolandtól lehet, a +36-20-271-9111-es telefonszámon (h-v 7-22 óráig, amennyiben nem éri el, visszahívjuk) avagy a batorligetiek(kukac)gmail(pont)com emailen.

Mindenkit szeretettel várunk!

– Bátorligeti-Messier Amatőrcsillagász Klub –

