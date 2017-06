Küldjön hírt! – Csehországban jártak a kazinczysok

A cserekapcsolat célja, hogy a tanulók kölcsönösen megismerkedjenek a két ország természeti és kulturális értékeivel, illetve gyakorolják az iskolában tanult két idegen nyelvet: a németet és az angolt. Az idén Vodnany város polgármestere is vendégül látta a csoportot, és támogatásáról biztosította a testvériskolai kapcsolatot.

Az utazás első állomása Bécs volt, ahol megtekintették a csodálatos Schönbrunn kastélyt és annak pompás parkját. Már cseh földön járva, a festői szépségű hlubokai várat is bebarangolták.

A vendéglátók idén is érdekes programot állítottak össze, melyek között szerepelt a már hagyományosnak tekinthető prágai kirándulás. A magyar tanulók kíváncsian járták be a történelmi óvárost, természetesen átkeltek a méltán híres Károly hídon is.

A hét során ellátogattak Mladá Boleslavban, ahol megtekintették a Skoda múzeumot és gyárat. A tanulók nagy örömére a legújabb modelleket maguk is kipróbálhatták. Visszaútban megcsodálták a Svata Hora zarándoktemplomot és környékét is. A diákok megismerkedtek a történelmi jelentőségű városkával, Pisekkel is. Itt egy különleges attrakció várta őket a „Lézer arénában”, ugyanis küzdelmes csatában próbálhatták ki a filmekből jól ismert lézerfegyvereket.

Az utazás megrázó és szívszorító része a terezini konzentrációs táborba tett látogatás volt, ahol saját szemükkel győződhettek meg a holokauszt borzalmaival.

Az utolsó napot a csoport Cesky Krumlovban töltötte. Elsőként bányászruhát öltöttek és vasúton lementek a grafitbányába. Itt betekintést nyertet a grafitbányászat rejtelmeibe, s az idegenvezető tréfájának köszönhetően izgalmas pillanatokat is átélhettek a sötét mélységben.

A felszínre jutva bebarangolták a világörökség részeként számon tartott városkát, a csodálatos kastélyt, illetve annak parkját.

A búcsú napján a gyerekek vegyes érzelmekkel szálltak fel a buszra, hiszen el kellett válniuk újonnan szerzett barátaiktól, bár megbeszélték, hogy tartani fogják a kapcsolatot, szorosabbra fűzve ezáltal az interkulturális szálakat.

– Angyalné Bíró Valéria –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA