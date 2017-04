Küldjön hírt – Fejlesztik a diákok digitális kompetenciáit

A témahéten az iskola ötödik és hetedik évfolyamos diákjai több napon keresztül a víz témakörét dolgozták fel iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével. A projekt címe: „Csodák egy csepp vízben”

Ötödik osztályban a tanulók rendhagyó irodalomórán bibliai a özönvíz történetével ismerkedtek meg, míg történelem órán a nagy földrajzi felfedezésekkel foglalkoztak kihasználva az internet, illetve a számítógép nyújtotta lehetőségeket, melyek, életszerűbbé, gyerekközelibbé tették a foglalkozásokat.

A rajz óra is formabontóan zajlott, előzőleg ugyanis a diákok ellátogattak a Bujtosi tóhoz, ahol fényképezőgépekkel és mobiltelefonokkal készítettek érdekesebbnél érdekesebb fotókat. A képek középpontjában a vízparti táj és az állatok szerepeltek, ügyelve a kompozíciós megoldások helyes használatára.

Az elkészült alkotásokból a tanteremben, számítógépes programmal, a GIMP fotószerkesztővel új értelmet, új stílust adtak a fényképeknek.A hetedik osztályosok a természettudományos tantárgyakat tanulták digitális eszközökkel támogatva, csoportmunkában, kooperatív módszerekkel. A diákok nagy lelkesedéssel készítettek PPT-bemutatót, plakátokat, majd vízzel kapcsolatos fizikai és kémiai kísérleteket végeztek. Az óra végén az elsajátított ismereteket a „Legyen Ön is milliomos” számítógépes játékban kamatoztathatták.

A földrajzi blokkban is csoportokban dolgoztak. Rejtvényt fejtettek, filmet néztek, plakátokat és PPT-t készítettek és kreatív feladatokat oldottak meg. Az egyik csoport agyagból barlangot formázott, melynek segítségével bemutatták társaiknak a cseppkő keletkezésének folyamatát. A munka során vízzel kapcsolatos szólásokat is felelevenítettek, zenét hallgattak. Az óra eredményességét az is bizonyította, hogy az ellenőrző totót szinte minden csapat hibátlanul oldotta meg. Tanórai foglalkozásokon kívül az osztályok ellátogattak a Logicsoolba, ahol az intézmény oktatóinak koordinálásával egy óra leforgása alatt minden diák elkészíthette saját számítógépes játékát. Egy másik délutánon a víztoronyhoz látogattak el, ahol nagy lelkesedéssel mászták meg a 231 lépcsőfokot és figyelmesen hallgatták a toronnyal kapcsolatos információkat.

A következő napokban az elkészített produktumokból kiállítást szerveznek az iskola aulájában, hogy a többi diák is megismerhesse a témahéten folytatott munkájukat. A hetedikes tanulók a projekt eseményeiről digitális összefoglalót készítenek, melyet tanórákon nézhetnek meg társaik. Az elkészült anyagot természetesen az iskola honlapján is megtekinthetik az érdeklődő szülők és diákok.

– Angyalné Bíró Valéria –

