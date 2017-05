Küldjön hírt – Régió győztes és országos ötödik a Bessenyei György Gimnázium matekos csapata a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen

Itt hirdették ki a helyezetteket, a dobogós helyezést elérő diákokat, meghívót vehettek át azok, akik majd az országos döntőben szerepelhetnek. Az alsó tagozatosok, a felső tagozatra járók méltatása után, a gimnáziumi kategória díjátadására került sor.

A Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium matekos versenyzői, az előző években is értek el figyelemreméltó szép eredményeket, nyertek díjakat. A 2017-es eredményhirdetés újabb meglepetéseket is hozott, a Bessenyei talán eddigi legjobb eredménysorát produkálta, túlszárnyalva a korábbi sikereket. Kilencedik évfolyamon (Dancs Balázs), tízedik évfolyamon (Hanics Mihály), tizenkettedik évfolyamon (Petró Zsolt) bessenyeis versenyzők nyertek megyei bajnoki címet, tizenegyedikben pedig (Batta Gergő Péter) 2. helyezést ért el. Dancs Balázs és Hanics Mihály az országos döntőre szóló meghívót vehettek át. A csapatversenyben, ahol az adott iskolák első három legjobb eredményt elérő diákjainak pontszámösszege döntött, sikeres a kisvárdai besisek szereplése. Tízedik- és tizenegyedik évfolyamon övék lett a megyei győztes cím (10. évfolyam: Hanics Mihály, Németh Andrea Dóra, Hasulyó József, 11. évfolyam: Batta Gergő Péter, Dankó Bence, Varga József). A kilencedik- és tizenkettedik évfolyam második helyezései egészítették ki a listát (9. évfolyam: Dancs Balázs, Orosz Mihály, Szabó Panna Flóra, 12. évfolyam: Petró Zsolt, Pollák Csaba, Lipécz Ákos András).

Az eredményhirdetés vége hozta az igazi meglepetést. A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen ugyanis regionális verseny is zajlik, az alsó és felső tagozat mellett, gimnáziumi kategóriában is összesített eredményt hirdetnek. Így lett ez az Észak-Alföld régióban is (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). A fentebb sorolt eredményeknek köszönhetően, a régió legeredményesebb 4 osztályos gimnáziuma 2017-ben, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium. A korábbi győztesek után (Fazekas Mihály Gimnázium Debrecen, Krúdy Gyula Gimnázium Nyíregyháza) egy évig a Bessenyei őrizheti a vándorserleget.

A Debrecenben rendezett országos döntő után lett nyilvánvaló, hogy a 2017-es Zrínyi versenyen (a fentebb említett eredmények okán), a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium csapata, a négyosztályos gimnáziumi kategóriában a nyolcadik helyen végzett. Tekintettel a Kárpát-medencei magyar iskolák eredményeire is, ez országos ötödik helyezést jelentett a tehetséges kis csapatnak. A sikeresen helytálló diákoknak és szüleiknek-, az iskolai diákközösségnek-, az eredmények mögött álló matematika munkaközösség tagjainak-, az iskola pedagógusainak nagy örömét osztjuk meg a szon.hu olvasóival.

– Tóth Sándor, matematikatanár –

