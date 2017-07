Küldjön hírt! – Rendhagyó szentmise a mezőladányi Római Katolikus templomban

Köztudottan rajong a szép motorokért, ő maga is motorozik. Néhány éve súlyos motorbalesetet szenvedett. Ez ihlette meg, hogy felépülését követően évről évre megemlékezik templomában a motorbalesetben meghalt orvosokért, ápolókért és mentősökért. Ahogy mondta János atya, „előbb vagy utóbb az egészségügyben dolgozó találkozik a motorossal”. Nem biztos, hogy a motoros hibájából. Sőt! Néhány éve 28 éves korában hunyt el Gindele György, a kisvárdai Mentőállomás gépkocsivezetője. Gyurika a védett úton haladva ütközött az elé kanyarodó személygépkocsival. Esélye sem volt a túlélésre. Érte is égtek a motorosok által meggyújtott gyertyák… A templomban a mellékoltárnál kerültek elhelyezésre a bukósisakok és motoroskabátok. Az atya egy közös ima után megáldotta ezeket a tárgyakat. Minden motoros egy rövid imát elmondva gyújthatott gyertyát. A szentmisére a határon túlról is érkeztek. Itt volt Kristína Kocsisová és pártfogoltja a kis Emilia családjával, akivel a kisvárdai Motoros Baráti kör is nagyon jó kapcsolatot ápol, több alkalommal vettek már részt közös jótékonysági rendezvényeken. A szentmisét követően a motorosokat ebéd várta. Jót beszélgetve és jól lakottan indulhattak egy közös gurulásra. Köszönet a gyülekezetnek a szervezésért, a vendéglátásért, a vendégszeretetért! Figyeljünk a közlekedésben egymásra! Egyetlen életünk van!

– dr. Ésikné dr. Kocserha Babett –

