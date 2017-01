Kupameccsel indítja az évet a Fatum

A tervezettnél korábban, január 8-án, vasárnap (kezdés: 17 óra) rendezik a Fatum-Nyíregyháza–Békéscsaba női röplabda Magyar Kupa elődöntő első mérkőzését. Mégpedig kivételesen a Bem-iskola csarnokában fogadja a honi színtéren immár másfél éve veretlen, a bajnokság mellett ebben a küzdelemsorozatban is címvédő ellenfelét a nyírségi együttes. Nem mellesleg a visszavágót január 31-én játsszák a Csaba otthonában. A felek nyomos ok miatt találkoznak az eredeti időpontnál hamarabb: a viharsarkiak CEV-kupában is érintettek, ez indokolta a változást.

Ehhez csak annyit, a békéscsabaiak azzal szerb Jedinstovo Stara Pazovával csapnak össze a nemzetközi porondon, amellyel bő egy esztendeje a nyíregyháziak is megmérkőztek.

Idevágó információ, hogy a Fatum első idei bajnoki fellépése január 22-én esedékes, éppen a Békéscsaba vendégeként.

KM-KT

