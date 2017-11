Küzdeni kell a végsőkig!

Azért a fehér hollótól gyakoribb eredmény a döntetlen a kézilabdában, de van annyira ritka, hogy ilyenkor az érintettek a kelleténél jobban elgondolkodjanak: nyertek-e vagy buktak-e egy pontot. A Kisvárda Master Good SE szombati MTK elleni NB I-es női bajnokija (27–27) után megadta a kérdésre a feleletet, az a körtánc, ahogyan a vendégek ünnepelték igen, a pontszerzést. Hiszen nem egészen tíz perccel a vége előtt 25–21-re vezettek a fővárosiak, akik időntúli hetest is dobhattak a győzelemért, de a lövés a baloldali kapufán csattant.

– Sok gondunk volt az előző héten, és ez érződött is a teljesítményünkön – mondta Mátéfi Eszter, a kisvárdaiak szakmai igazgatója. – Marija Hakunova nem is tudta vállalni a játékot, pedig ő a védekezésben alapember, és képes a támadásban játszókat tehermentesíteni, arról nem beszélve, hogy elöl is bevethető. Orbán Adriennről is csak a meccs előtt derült ki, hogy vállalja a játékot, de az ő posztján Ivana Mihovicsra nem számíthattunk, és többen is betegség után léptek pályára. Mindezekkel együtt remek mérkőzést játszottunk, amely rengeteg fordulatot tartogatott. Mi is többször vezettünk, majd az MTK is volt előnyben, a végén nekünk kellett kapaszkodnunk, így tényleg pontszerzésként tekinthetünk erre az eredményre. A Dunaújváros is döntetlent játszott a Népfürdő utcában, ez is növeli az eredményünk értékét.

A kisvárdai csapat tehát megőrizte idegenbeli veretlenségét, egyúttal a hajrában bebizonyította, hogy sosem szabad feladni.

– Pontosan ugyanezt mondtam a lányoknak a meccs után, meg aztán az is biztos, én soha nem fogom feladni – így Mátéfi Eszter. – Vállaltunk némi kockázatot azzal, hogy a hajarában levittük a kapust, és hét a hat ellen támadtunk, de azokat a helyzeteket értékesítenünk is kellett. Egyik kapusunk teljesítményére sem lehetett panasz, az elején Jekatyerina Dzsukeva, a második részben Triffa Ágnes remekelt, de a mezőnyjátékosok között is születtek kiemelkedő teljesítmények. Nagyon fontos volt a huszonhatodik gólunk, az azt követő Triffa-védés is, a végén pedig Samira Rocha szélső ziccerből egyenlített. Az ellenfélnek maradt még tizenkét másodperce az időkérés után, heteshez jutott, de az kimaradt. Nem tartottam volna igazságosnak, hogy ilyen meccs idöntúli büntetővel dőljön el, a döntetlen hűen tükrözi a látottakat. Örülünk neki, hogy a remek hangulatot biztosító, szép számban megjelent szurkolóinkat is meg tudtuk ajándékozni ezzel az élménnyel.

A várdaiak szombaton a Siófokot fogadják rangadógyanús mérkőzésen, és a december 30-i, Érd elleni fellépésig az lesz az idei utolsó hazai bajnokijuk, mert a Vác tovább folytatódó nemzetközi szereplése miatt a november 11-re halasztott meccs időpontját újra módosítani kell, és azt majd csak januárban játsszák le.

