Labdamenetek nélkül esély sem volt Fucsovics Mártonnak

Több ász és nyerő ütés, kevesebb ki nem kényszerített hiba – mégis vereség. Akkor mi döntött a Fucsovics Márton (109. a világranglistán) ellen győztes Gilles Müller (26., 16. kimeelt Wimbledonban) javára az angol nyílt teniszbajnokság első fordulójában?

Az, ami nincs benne a statisztikában, illetve csak a sorok között találjuk meg. A vissza nem adott, vagy úgy visszatett szervák, hogy azt csak le kelljen hálózni, no meg a rutin. Meg az, hogy a 34 éves játékos olyankor brékelt, amikor semmi nem indokolta (az első szettben 5:5-nél Marci kezdte jobban az adogatójátékát), illetve úgy vette el ellenfele szerváját, hogy ahhoz a nyíregyházi teniszező is hozzájárult kettős hibákkal, ziccerben elrontott röptével. Ezzel együtt Fucsovics Márton nem teniszezett rosszul, sőt megvillantotta azon képességeit, amely alapján már rég ebben a mezőnyben és a top százban lenne a helye.

– Most mondjam azt, hogy már a sorsoláskor eldőlt a sorsom? – kérdezett vissza a hétfőn az eső miatti csúszással, a kétórás mérkőzéssel, a doppingvizsgálattal és a kötelező sajtómegnyilvánulásokkal maratoni programot letudó Fucsovics Márton. – Nagyon szerettem volna nyerni, bíztam is magamban, de nem véletlen, hogy Müller ellen senki sem szeretett volna játszani. A százhuszonhét főtáblás teniszezőből százat biztosan megverne, és azért bőven lett volna olyan játékos a mezőnyben, akivel szemben reális győzelmi eséllyel lépnék pályára. Müller nem ilyen, és valljuk be nem is volt semmi esélyem ellene. Pontosabban arra, hogy elvegyem az adogatását, mert szorult helyzetben rendre elővett egy nagy szervát.

Marci számára a bal kézzel, előny oldalról kifelé vágott szervák jelentettek elsősorban gondot, mert az rendre a fonákjára érkezett, és nehezen adta vissza. De tenyeresre sem tudott kiállni, mert akkor a T-vonal középső részét célozta meg a minden hájjal megkent luxemburgi.

– Ha kialakult egy-egy hosszabb labdamenet, akkor azokból én jöttem ki többször is jól, de ritkán jutottunk el odáig – folytatta Fucsovics Márton. – A sorsoláskor Müllerrel jártam a legrosszabbul, mert az ő meccsei nem kapnak olyan figyelmet, mint a nem sokkal erősebb nagymenőkéi, de mégis atombiztosan ki lehet tőle kapni. Tanultam a történtekből, jó volt itt lenni Wimbledonban, ezt a fílinget még sokszor át akarom élni.

A 25 éves, wimbledoni főtáblára az ilkleyi tornagyőzelmének köszönhetően szabadkártyával felkerülő nyíregyházi játékos kedden hazai is tér Magyarországra, a jövő héten pedig már a németországi Braunschweigben versenyez – immáron salakos borításon.

Biztosabban adogatott és nem véletlenül jegyzik magasan a Fucsovics Mártont legyőző Gilles Müllert.

