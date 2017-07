Lakatossal zárhat a naményi retesz

A nagy tavaszi hadjárat, a bennmaradás kiharcolása után a vásárosnaményiak immár azért törik magukat, hogy a következő bajnoki évad jóval „nyugisabb” legyen. A megyei első osztályú futballcsapat ugyebár az őszi idényt az utolsó helyen zárt, innen „ugratott előre” egészen a nyolcadik pozícióig – akkor már Farkas Béla irányításával. Naná, hogy az edző élvezi a bizalmat, előbb vele egyeztek meg a folytatásról – azóta a játékoskeretben is történt egy, s más.

Balázs Gergő távozott az egyesület kötelekéből, míg a támadó Lizák Bence teljesítménye több NB-s klub figyelmét felkeltette, megfelelő ajánlat esetén a Namény – a húsz éves labdarúgó fejlődését szem előtt tartva – zöld utat biztosít számára.

Ugyanakkor a Farkas-legénység is „combosította” sorait. A védőként bevethető Lakatos Tamás a bajnok Balkánytól érkezett, a rutinos védekező középpályás, Danku Attila pedig a megye kettes Nyírmadától, amelynek színeiben korábban az NB III-ban is jónéhány szezont lehúzott. További erősítést jelent, hogy két, hosszú sérülést követően visszatért futballista, nevezetesen Bagi Zoltán és Bicskó Gábor ismét beszállt, velük is számolhat a szakvezetés. Az ifjúsági legénységből a szintén középpályás, Horváth Máté kap lehetőséget arra, hogy a „nagyok” között bizonyítson.

KM-KT

