Lángoló autó – “Slaggal próbálkoztam, ami annyit ért, mint tábortűz ellen a szódásszifon”

– Két nagy pukkanásra lettem figyelmes – később világossá vált, hogy a légzsákok durrantak el –, s mire kiértem, már csak azt láttam, hogy ég a műszerfal. Feltéptem az ajtót, ami „olaj volt a tűzre”, mert a lángok „lélegzetvételhez jutva” még nagyobb erőre kaptak – mesélte.

Képes máglyaként lobogni

Okkal kelt félelmet egy kiéget négykerekű az emberben, akárcsak egy elüszkösödött lakás, s az elmúlt napokban bizony több gépjárműtüzet is jelentettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye útjain. Persze autó nem kap lángra csak úgy, az ilyen helyzeteket nyilvánvalóan szándékos vagy gondatlan tűzokozás, esetleg műszaki hiba okozza, s a végeredmény azért is hátborzongató, mert egy autó – a benne lévő éghető anyagoknak, műanyagoknak, textileknek, festékeknek és folyadékoknak köszönhetően – képes rövid idő alatt máglyaként lobogni.

– Az ember ilyenkor már nem sokat tehet – folytatta a saját történetét Földes Gábor ˜–, s szerencsésnek mondhatja magát, aki füstöt észlelve egy kéznél lévő poroltóval meg tudja fékezni a lángokat. Én csak slaggal próbálkoztam, ami annyit ért, mint tábortűz ellen a szódásszifon. Az autóm szinte pillanatok alatt csontig égett, a közelébe se lehetett menni a hatalmas, 2000 Celsius-fokot is elérő izzás miatt, még az üveg is megolvadt – mesélt a szerencsére nem mindennapi élményről Gábor, elmondva azt is, hogy hiába hívott Debrecenből egy kárszakértő specialistát, túl sokra nem ment vele, inkább csak pénzkidobás volt az egész.

Így aztán ma sem tudja, mi okozhatta a tüzet, habár előtte kitisztították a jármű klímaberendezését, s ott is szikrát kaphatott valami. Egyedül annak örülhetett, hogy könnyedén értékesíteni tudta a roncsot, ugyanis a Pajero alá olyan alvázat raktak, aminek jó ára van a piacon.

Nem gyulladhat ki csak úgy

– A mai modern gépjárművekre nem jellemző, hogy csak úgy lángra lobbanjanak, hacsak nincs valakinek olyan „jóakarója”, aki szándékosan gyújtogat – erősítette meg Gyuris István, a nyíregyházi Salzmann Autószerviz autóvillamossági szerelője.

– Még csak hasonló típushibát se tudnék mondani. Húsz évvel ezelőtt gyakoribb volt az ilyesmi, ugyanis a régi autómárkák – a Skoda, a Wartburg, a Trabant – üzemanyagellátó-rendszere nem volt túlzottan megbízható. Tény viszont, hogy egy elhanyagolt benzinüzemű autónál is felcsaphatnak a lángok. Volt olyan ügyfelünk, hogy felnyitottuk az autója motorháztetejét, s a benzincsőből spriccelt a benzin. S mivel a gyújtáshoz szikra szükséges, könnyen baj is lehetett volna, a benzingőz ugyanis könnyen belobban. De ilyesmi ritkán fordul elő.

– Nyilvánvalóan akkor is veszélynek vagyunk kitéve, ha kókler, képzetlen szerelő piszkált hozzá az autónkhoz, lógnak a vezetékek, rosszul vannak elvezetve, rögzítve. Egyszer egy ilyen „mester” hozzánk is bejött alkatrészért, de olyan ittas volt, hogy a küszöbünkben is megbotlott.

– Időnként érdemes felnyitnunk a motorháztetőt, mert az alkatrészek, a benzincsövek elhasználódnak. De ilyenkor se toldozzunk-foldozzunk, forduljunk azonnal a szakszervizhez. A nagy melegben pedig – ha nem járunk az autóval – ne töltsük csurig tele a benzintartályt, csak az első kattanásig, mert a térfogat-növekedés miatt kifolyni képes üzemanyag tüzet foghat – adott néhány jó tanácsot a szakember.

Amire figyelni kell a katasztrófavédelem szerint

Ne essünk pánikba, s cselekedjünk azonnal és higgadtan! Problémát jelenthet az utastérben a dohányzás, mivel az ablakon előszeretettel kidobált égő cigarettát a menetszél könnyedén visszafújhatja az ülésekre. Már a legkisebb füst észlelésekor is érdemes azonnal félreállni az útról a közlekedők megzavarása nélkül. A gyújtás levételével áramtalanítjuk a gépjárművet, s csak akkor nyissuk fel az égő motortér tetejét, ha már beüzemeltünk egy porral oltót, és csupán résnyire, hogy szakaszosan bejuttathassuk az oltóanyagot! Merthogy az autóban is hasznos a tűzoltó készülék, s a legjobb ha az első utasoldali ülés lábterének a bal oldalán vízszintesen helyezzük el, ott ugyanis gyorsan és könnyen elérhető.

Rendszeresen ellenőriztessük a gépkocsit szervizben, szakemberek segítségével!

Figyeljük, hogy nincs-e eltört, hibás alkatrész, furcsán lógó elektromos vezeték nem szivárog-e bármilyen folyadék a motortérben! Ennek nyomai lehetnek a parkoló jármű alatt vagy a motortérben. Ha olajat töltünk a járműbe, mindig használjunk tölcsért! Ellenőrizzük, hogy tankolás után a tanksapkát megfelelően rögzítettük-e! Ne halmozzunk fel szemetet az utastérben. Rendszeresen takarítsuk autónkat! Ne dobáljuk a cigarettacsikket össze-vissza!

KM-MJ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA