Lángolt a határ több helyen is – Megyei katasztrófavédelmi hírek

Több szabadtéri tűzesethez is riasztották a tűzoltókat szerdán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kétezer négyzetméteren gyulladt meg a száraz aljnövényzet szerdán délután Beregdarócon, a Szabadság úton, az egyik lakóház kertjében. A tarpai önkéntes tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. Tiszaeszlár külterületén három hektár területen az aljnövényzet mellett a bozótos is lángra kapott, ahol a tiszavasvári önkormányzati, valamint a nyíregyházi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral és kéziszerszámok segítségével akadályozták meg a lángok továbbterjedését. Ötven méter hosszan az út menti fasor gyulladt meg szerdán délután Ibrányban, a Kertvárosban. A város önkormányzati tűzoltói avatkoztak be. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

