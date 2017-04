Lapunk gyürei olvasója 90 éves

A “Ratkó-korszak” után a gyürei anyák már a Vásárosnaményi kórházban hozták világra gyermekeiket, már nem volt szükség bábára. Erzsike néni átképzéssel lett a község házi betegápolója, és abban az időben a védőnői feladatokat is ellátta. A férjét is Gyürében találta meg, akit több mint öt évtizednyi közös élet után, tizenöt évvel ezelőtt temetett el. Erzsike nénit két lánya támogatja, rendszeresen hazajárnak a kis szabolcsi faluba. 1984 óta élvezi a nyugdíjas éveit, amelyet aktívan tölt, jelenleg is egyedül gondozza a konyhakertjét. Erzsike nénit 90. születésnapja alkalmából Kovács Zsolt, Gyüre község polgármestere a falu, Kósa Levente jegyző Magyarország Kormánya, valamint Nagy István református lelkész az Egyházközösség nevében köszöntötte.

