Lassan véget ér a VIDOR – Szuper koncertek és tűzijáték az utolsó napon

Hiperkarma koncert:

Szuper esttel búcsúzik a VIDOR

Kitűnő együttesek zárják ma este a VIDOR Fesztivált.

Ha már mindenképpen véget kell, hogy érjen a fesztivál, az legyen emlékezetes! – és az is lesz!

Fél hatkor a Vołosi lép színpadra: az együttes 2010-es debütálása díjáradatot eredményezett. Behatárolatlan zenéjüket, amely eredeti és egyedülálló, nemcsak a kritikusok, de a közönség is nagyon szereti. Átlépik a zenei határokat, meglepetésszerűen használják hangszereiket olyan melódiákhoz, amelyekhez nem szoktunk hozzá, elegyítve a lengyel Kárpátok kemény hangzását a rock és a jazz elemeivel. Zenéjük modern és klasszikus, fülbemászó és érzelemteli, a lengyel hegyek tiszta hangja – muszáj őket meghallgatni.

Mint ahogy a hétkor kezdő Žagar-t is. Az együttes 2002-ben indította karrierjét. A 2009-ben megjelent Cannot Walk Fly Instead című albumukról a Wings of Love számot több európai rádió is a műsorára tűzte, és az MTV Top-listáján is sikerrel szerepelt. Az idei egy különlegesen izgalmas év az életükben, hiszen új lemezen dolgoznak, amelybe rendhagyó módon még a megjelenés előtt belehallgathat a közönség. A zenekar megalakulása óta koncertezik, számos európai nagyvárosban sikerrel léptek már fel. A Depeche Mode Universe turnéjának budapesti állomására a Žagart választotta előzenekarának, az MTV European Music Awardson már kétszer jelölték őket. A fellépések mellett számos filmben, illetve tv-sorozatban feltűnnek a zenéik, három daluk is hallható például a CSI című sorozatban.

Fokozzák a hangulatot

Hölgyeim és uraim, kapaszkodjanak meg: fél kilenckor kezdődik a show! Az Electric Swing Circus zseniálisan ötvözi a húszas évek swing hangzását az elektro beats ritmusával. Egyedi hangzásukkal az elektronikus zenét keverik a retro ritmusokkal, őrült gitárral és két női énekes-táncos frontemberrel, akik a hangulatot a végsőkig fokozzák, és erről ma mindenki meggyőződhet.

És a legvégén, tíztől jön a nyíregyházi Pán Péter. A zenekar dinamikus, modern rockot játszik elektronikus elemekkel vegyítve. Ez az újfajta hangzásvilág élőben még érdekesebb a hallgatóság számára – a fesztivál utolsó fellépőiként ezt be is bizonyítják.

Kiváló előadások a zárónapon is

Nagy igazságokat és megfontolandó tanulságokat hallhatunk a színházi versenyprogram zárónapján. Nincs a világnak az a szemenszedett hazugsága, amelynek esélye volna felvenni a versenyt a valósággal – ez derül ki a Hazudj inkább, kedvesem! című nagyszínpadi előadásból este héttől, a Krúdy kamarában pedig (öttől és tíztől) egy középkorú férfi, aki nősülés előtt végigjárja az élete nagy szerelmeit, egy elrontott, gyáva élettel szembesül.

Bóbiska a Csodavárban

Majoros Ági bábszínháza szombaton tízkor a Csodavárba látogat.

A lusta harangemberkék átokkal sújtják Százszorszép Bóbiska hercegnőt, mert a születését ünneplő harangszó felverte őket százéves álmukból. A kedves történet arról szól, sikerül-e Bóbiskának megtörni az átok erejét és elnyerni a boldogságot.

A szombati programok

NYÍREGYHÁZA

Móricz Zsigmond Színház

Nagyszínpad

19 óra: Hazudj inkább, kedvesem! – Budaörsi Latinovits Színház, Budaörs

Krúdy Kamara

17 és 22 óra: Valami csaj(ok) – Rózsavölgyi Szalon Arts&Café, Budapest

MŰvész Stúdió

17 óra: Beszélgetés Spiró György íróval – elmarad

Kossuth tér

Nagyszínpad

19 óra: Žagar-koncert

20.30: Electric Swing Circus-koncert

Kisszínpad

17.30: Vołosi-koncert

22 óra: Pán Péter-koncert

Korzó Színpad

22 óra: Filmvetítés: #Sohavégetnem­érős

Hősök tere

15.30: Vidám Manók, 16 óra: Fél-

krajcáros

Kossuth téri szökőkút előtt

16 órától: Jojó Show, Csocsó bohóc, Gyertyán Balázs

Korzó épülete előtt

16.30: Very Take Band

17.30: Gyertyán Balázs

Városháza előtt

16 órától: Street Comedy Show, Flip Unit Team, gólyalábasok

Országzászló tér

16 óra: Nagy Márk, Kerezsi Blanka és a Lifestyle, 17.30: Bogdán Z. és barátai

Városalapítók tere

17 óra: Csocsó bohóc

17.30: Flip Unit Team

Down Egyesület, Csodavár

10 óra: Százszorszép Bóbiska

Dózsa György u. sétáló szakasza

15.30: Tüneth Együttes

16.30: Long Dusty Road

Krúdy Gyula Art Mozi

17.30: Halálos iramban 8.

