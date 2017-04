Lassanként régi pompájában tündököl

Egészen bizonyos, hogy április végére elkészül az Ibrányi-Fráter Kúria Kótajban. Már az első freskók is a helyükre kerültek a falakon, amelyeknek az elkészítését egy újfehértói templomfestő cég vállalta.

Mindent rendben találtak

Épül a parkoló, hamarosan járda is lesz, s a kivitelezők megígérték, április 30-áig a térkövezéssel is elkészülnek. Orosz Mihály polgármester elmondta lapunknak, hogy már a kastély berendezési tárgyai is megérkeztek. Erre a különleges, önkormányzati tulajdonú műemlékre 86 millió forintot nyertek az EGT és a Norvég Alaptól. A projektet a Miniszterelnökség is górcső alá vette, s bár a pályázat elbírálása egy kissé elhúzódott, szerencsére végül mindent rendben találtak.

– Az átadóünnepséget május elejére tervezzük, aminek a végleges időpontja a műszaki átadás napjának kitűzésétől is függ – tudtuk meg a falu első emberétől.

– A kastély hasznosításának lehetőségeivel kapcsolatosan még sok mindent át kell gondolnunk, de az már most bizonyos, hogy szívesen adnánk benne helyet házasságkötéseknek. Mivel az elnyert összeg nem fedezte az épület teljes rendbehozatalát – magánkézben lévő épületekre akár 500 millió forintot is ráköltenek uniós és állami forrásból –, folytatjuk tovább a megkezdett munkát s a helyrehozatalt. Saját erőből a kéthektáros vízfelületű jóléti tavunk is készül, környezetének parkosításán is dolgozunk, az ősz folyamán talán már ez is látogatható lesz – tudatta Orosz Mihály, elárulva azt is, hogy az iskolájukat is megtartották, s éppen most nyújtottak be egy pályázatot a felújítására.

