Lássuk, mit várnak a megye közéleti szereplői 2017-től

Kihívást jelentő kamatkörnyezet



Bede József, a Szabolcs Takarékszövetkezet elnök-vezérigazgatója

Az előttünk álló évben legfőbb célunk a működési hatékonyság javítása mellett a hitelezési aktivitás növelése lesz mindhárom régiónkban. Alapvető kihívást jelent minden pénzpiaci szereplő számára a tartósan alacsony kamatkörnyezet, amely jelentős hatással lehet az ügyfelek pénzügyi szokásaira és igényeire. Döntő évnek ígérkezik a 2017-es az uniós pályázati források hatékony kihasználását illetően, ami egy soha vissza nem térő lehetőség a magyar kkv-knak, így ügyfeleinknek is.

Legyen vége a vízhiánynak!



Bodnár Gáspár, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója

A fejlesztési koncepcióra épülve az idén elkezdődik hat pályázat megvalósítása a Tisza mentén és a belvízrendszereinken, melyeket eredményesen szeretnénk lezárni. Feladatunk 4 folyó, 3179 kilométer csatorna, 12 víztározó működtetésének, karbantartásának végzése – ezekhez tudjunk az erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodni az elmúlt évekhez hasonlóan! Remélem, hogy a vízhiányos időszak véget ér, a vízkészletek helyreállnak úgy, hogy nem alakul ki rendkívüli vízállás.

Várják már a pályázatokat



Czomba Csaba, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke

A kis és közepes vállalkozások életére árnyékot vethet a 15 százalékos minimálbér- és a 25 százalékos garantált bérminimum-emelés. Ez megnehezíti működésüket, mivel az árakkal nem fogják tudni kompenzálni a megnövekedett terheket, az 5 százalékos szociális hozzájárulás csökkentésen túl ezért további kompenzálást várunk a kormánytól. Minél több megrendelést szeretnénk tisztes piaci áron, illetve szorgalmazzuk a pályázatok beindulását és azok gyors elbírálását.

Őrizzük meg a humorunkat!



Cservenyák László, a Szatmári Múzeum igazgatója

„Egy öregúr mindennap a Siratófalhoz jár. Egy riporter odalép hozzá. – Hogy hívják Önt? – Móric Fischbein. – Mióta jár a falhoz? – Úgy 60 éve. – Hatvan éve!? És miért imádkozik? – Azért, hogy zsidók, keresztények és muzulmánok között béke legyen, imádkozom azért, hogy szűnjön meg az emberek közötti gyűlölet és ne legyenek háborúk, imádkozom azért, hogy sehol a világon ne legyen éhínség. – Nos, és mit érez 60 év után? – Mintha a falnak beszélnék!” – Szóval, mindenekelőtt, őrizzük meg a humorunkat!

Szeretne újraházasodni



Demarcsek György, a Nyírség Táncegyüttes művészeti vezetője

Közeleg a 30. házassági évfordulónk. Nem titok, szeretnénk újraházasodni, hogy még jobban összekössük a sorsunkat a párommal, Zsuzsával. Bízom abban is, hogy sikeresen megszervezzük a 8. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivált, a társulatunk pedig előtte elutazhat egy külföldi vendégszereplésre. A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola új székhelyét egyre jobban belakjuk, remélem, hogy a kulturális intézmény egyre markánsabb szerepet tölt be a város életében.

Pozitívabb cigányképet!



Erdei Virág egyesületi elnök

Kulturális szempontból eredményes évet zárt a „Romano Trajo” Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület. Tágabban értelmezve a cigány kultúra népszerűsítését, becsempésztük tevékenységeinkbe az indiai kultúrát is. Számos programot szerveztünk megyeszerte, ezeket 2017-ben is folytatjuk. Tervezzük cigány irodalmi estek, képzőművészeti és zenés-táncos rendezvények megvalósítását is. Régi vágyam egy cigány néprajzi múzeum létrehozása az előítéletek enyhítése és egy pozitívabb cigánykép kialakítása jegyében.

Megragadjuk a lehetőségeket



Fülöp István egyesületi elnök

Amikor 2011-ben életre hívtuk a Reformátusok Szatmárért egyesületet, csak titkon reméltük, hogy sikerül nemzetet egységesítő értéket és hagyományt teremtenünk. Mára bebizonyítottuk: összefogással, szívből jövő áldozatvállalással nagy dolgokra vagyunk képesek! Az idén is megragadunk minden lehetőséget, amivel hozzájárulhatunk a történelmi Szatmár egységének megmaradásához, kimeríthetetlen kulturális kincseinek gyarapításához. Egyesületünk tudatosan készült a reformáció 500 éves, 2017-es évfordulójára.

Új főbejárat épül az állatparkban



Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója

Nagy várakozással nézünk a 2017-es év elébe. Átépítjük a főbejáratot, a vendégeket a park rangjának megfelelő látogatócentrum fogadja majd. Tavasszal előkészítjük a beruházást, s kialakítunk egy ideiglenes főbejáratot. Három másik beruházást is tervezünk, ezeknek a támogatására már ígéretünk is van a kormánytól, a részletekről később tájékoztatjuk a közvéleményt. És egy személyes megjegyzés: a legnagyobb büszkeségünkre a 23 éves nagylányom az idén átveszi a pszichológusi diplomáját, s elindul a nagybetűs életbe.

Most sem fogunk unatkozni



Galambos Attila, a Dunapack Kft. ügyvezető igazgatója

Az elmúlt egy-két évben elvégzett beruházásaink eredményeit szeretném látni 2017-ben. Az üzem új úton indult el: a legmodernebb minőségügyi, termelési menedzsmentet és technikát vezettük be, ezt alkalmazzuk a legszélesebb körben, s ez határozza már meg a hétköznapok munkáját a nyíregyházi gyárunkban. A 2016-os esztendő a sikeres pályázati aktivitásunkról is emlékezetes marad, az így szerzett források felhasználásával további fejlesztéseket, beruházásokat tervezünk az új évben. Nem fogunk unatkozni.

Legyen béke és szeretet!



Géresi József, megyei IPOSZ-vezető, vállalkozó

Kissé romantikusnak tűnhet, de nekem fontos: legyen a békesség, szeretet az embereknek, családoknak, hazánkban és a nagyvilágban egyaránt! Amilyen időket élünk, ennek nagy súlya van. Szűkebb területemen maradva bízom abban, hogy a kisiparos-társadalmat, a szolgáltató szektor szereplőit nagyobb megbecsülés övezi majd, hiszen iparos társaim kemény munkával vannak jelen a mindennapokban. Sikeres évet kívánok fiatalnak és idősnek, és kisunokám, Kolos után várom a következő unoka érkezését!

Nagyon jó csapat van mögöttem



Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója

Az elmúlt két hónapban bebizonyosodott, hogy nagyon jó csapat van mögöttem, és a szervezet további szakmai fejlesztését közösen meg tudjuk valósítani. Azt várom, hogy gazdaságilag stabil év lesz, a beadott pályázataink nyernek, így a szolgáltatásaink körét bővíteni tudjuk. Bízom abban, hogy az önkéntes véradásaink a szolidáris véradóknak köszönhetően sikeresek lesznek, és a fiatalok nagyobb számban válnak elkötelezetté az életmentés e formája mellett. Ha mindez sikerül, elégedettek lehetünk a munkánkkal.

Lássák bennünk a segítő rendőrt!



Dr. Hudák Zsolt megyei rend­őrfőkapitány-helyettes

Ez az év sem lesz könnyebb, mint az előző, de a megyei rendőr-főkapitányság állománya a szakmai tevékenységét ugyanolyan magas szinten fogja teljesíteni, mint amit az állampolgárok megszokhattak. Cél, hogy a megyében élők még inkább biztonságban érezzék magukat. Rendőreink hivatástudatát, magatartását, intézkedését fejlesztjük, ennek révén a szubjektív közbiztonságérzet erősödik. Az erkölcsi megbecsülést az jelenti, ha nem idegent, hanem a segítő rendőrt látják bennünk, aki véd, akire számíthatnak.

Hogy kedvemre festhessek!



Madarassy György festőművész

Ilyenkor elgondolkodik az ember azon, mi történt a mögöttünk hagyott esztendőben, s mi lett volna, ha… És jönnek a fogadkozások s a vágyak! Aztán a következő évben megint. Kívánom, hogy ez az év úgy alakuljon mindenkinek, amilyennek szeretné. Legyen sikeres, boldog, szülessen sok gyermek, ne hagyjon el senki, váljanak valóra reális vágyaink! Kedvemre festhessek minél több zamatos, a szépre fogékony embereknek is kedvére való képet. Ilyen évet szeretnék, magunknak, mindenkinek. Ezért persze tennünk kell!

A kamara bővíti szolgáltatásait



Nagyné Varga Katalin főtitkár, Sz.-Sz.-B. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A gazdálkodó szervezetek számára az átlátható adózási rendszer az egyik legfontosabb feltétel. Én bízom olyan gazdasági intézkedésekben is (érintsék a pályázati rendszert, az üzleti kapcsolatépítést vagy a befektetéseket), amelyek segítik a vállalkozások technológiai fejlődését. A kamara mindehhez még több információval látja el a vállalkozói kört, bővíti szolgáltatásait, s kiemelt hangsúlyt fektet az infokommunikációs rendszerek, eszközök elterjesztésére a kis- és középvállalkozói szektorban.

Metálban gazdag új évet!



Obsitos Attila Tiszavasváriban élő kárpitos, aki a heavy metál hódolója

Elsősorban metálban, tartalmas zenei fesztiválokban gazdag esztendőt várok. A Fehérvári Zenei Napokon örömömre Alice Cooper is ott lesz! Az első negyedév is jól indul, ugyanis hazánkba érkezik az Anthrax, és előadják a legsikeresebb albumukat (Among the Living). Várom még 2017-ben azt is, hogy az egyik legnagyobb kedvencem, a Slayer újra jöjjön – kárpitosként rengeteg ötletem van a tarsolyomban azért, hogy újra ámulatba ejtsem őket.

Normális időjárást remél

Dr. Szigetvári Csaba, az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület elnöke

Sokkal jobb évre számítok, már csak azért is, mert 2017-ben kevesebb ünnepnap esik hétvégére, mint tavaly. Azt remélem, hogy normális, az évszakoknak megfelelő időjárás uralkodik majd; ilyenre évek óta nem volt példa, pedig ez a természet, a mezőgazdaság és az emberek érdekeit egyaránt szolgálná. Bízom benne, hogy 2017-ben a kenyérkereset mellett az embereknek több idejük jut egymásra és a jó ügyek támogatására, és abban is, hogy bőséges vadgyümölcstermésnek örülhetünk ősszel.

Újabb aranyakat és rekordokat!



Szűcs Sándor, a Mérk-Kinizsi SE erőemelőinek edzője

Amennyiben az előzőhöz ­hasonlót évet zárunk, akkor elégedett leszek. Tavaly számtalan bajnoki címet szereztünk, rekordokat értünk el, ráadásul a pályázatokon ilyen sikeresek voltunk, így bővíthettük az edzőterem felszerelését. Az idén is hasonlót szeretnék, hogy minél több versenyen tudjunk elindulni és eredményesen szerepelni. Lesznek új igazolásaink itthonról és más településekről is. Remélhetőleg rendbe jön majd a térdsérülésem, és én is hozzá tudok majd tenni a csapat sikereihez.

Haladjunk egy arasznyit előre!



Tóth Sándor, nyugállományú ezredes, helytörténész

Kívánom, hogy gyarapodjon a 2000 éve meghirdetett szeretet, legyen jó egészség, s ha nem, legyen jobb egészségügy. Nyerjen teret a tudás, legyen remény, s a jobb életbe vetett hit. Ne legyen sem itt, sem máshol éhező ember. Legyen sokféle nézetünk a világról, s a cselekedetekben legyen többségben a jó s egyre kevesebb a rossz. Nyíregyháza legyen a társadalmi együttélés békés szigete. A szabadság kis köreibe térjen vissza az élet, s a Keletről Nyugatra tartásunkban haladjunk egy arasznyit előre.

Kétség helyett az egység uralkodjon!



Dr. Zsíros Zsolt megyei főügyész

Szeretnék békét, és nem világvégét. Az ország gyarapodjon, kétség helyett az egység uralkodjon. A bűnözés csökkenése miatt, a munkahelyem miatt legyek riadt. S végül, de nem utolsósorban, a Szpari és a Diósgyőr végezzen az első sorban.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA