László Botond Flórián és a Keceli Autocross

A hétvégén autocross versenyen a Pintér kupán indulsz egy Ladával. Mit is tudhatunk róla és rólad? Mit is jelent neked az autocross?

– Igen egy Ladával indulok, amit tudni kell az autóról Lada 2105-ös 1.3-as tuningolt motor dübörög benne. A hengerfejből 1.5 mm le van síkolva, új csapágyakkal, átalakított karburátorral és kipufogóval. Erősített karosszéria, futómű, a versenyhez megkövetelt biztonsági felszerelésekkel. (bukócső, négypontos biztonsági öv, kagyló ülés stb.) Tavaly egy teljesen széria motorral versenyeztem és most télen összejött az új motor.

Amit tudni kell rólam, hogy egy éve versenyzek a junior kategóriában. Tavaly a bajnokságban a negyedik helyet tudtam megfogni.

Amikor a versenyautódba ülsz és elrajtolsz az milyen érzés?

– Nekem sokat jelent, mert itt a verseny pályám kitudom magam élni, és mire a közúton is vezethetek kellő rutint és tapasztalatot szerzek vezetés technikailag. Felemelő érzés amikor a rajtnál állunk és mellettem az összes autó tiltáson pörög.

Ez egy adrenalin bomba számomra.

Hogy állsz a 2017-es bajnokságban a kategóriádban?

– Nem legjobban mert már a kategóriámban sokkal erősebb motorú autók vannak. Mehetnék erősebb autóval is de számomra a Lada egy szenvedély.

Kinek és miért tudnád ajánlani a Keceli autocross versenyeket?

– Mindenkinek ajánlom a keceli pályát mert a szervezés kiváló, és a pálya kitűnő.

Bár lehetne kanyargósabb is, hogy ne a gyorsaságon múljon a verseny hanem a vezetés technikán, így a gyengébb autónak is lenne esélye.

Mi is a célod ezen versenyen?

– A mostani versenyen a célom minél jobb eredményt elérni és élményekkel gazdagodni.

Támogatóid?

– A támogatóim a családom és a keceli Erika virágbolt (anyukám virágboltja)

Külön szeretném megköszöni Lehoczki Feribácsinak a segítséget az új motor építésében.

Szurkoljunk közösen László Botond Flórián autocross versenyzőnek a július 16-án Kecelen megrendezésre kerülő Pintér Kupán!

– Hajósi Miklós –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA