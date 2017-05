A részletes elemzésből kiderül, hogy ez a pozitív mutató elsősorban az elmúlt évi játékoseladásnak köszönhető, hiszen ennek 1,148 milliárd volt a bevétele. A nagy húzást Balogh Norbert eladása (699,5 millió) jelenti, bár a Palermo most aligha adna ennyit az egyébként tehetséges focistáért. Bódi Ádám (163,9) és Korhut Mihály (146,9) milliói is jól jöttek a debreceniek konyhájára.

Aztán az is olvasható, hogy bizony a jegyek és a bérletek eladásából, illetve a reklámból származó bevételekben már visszaesés volt az előző adatokhoz képest. Hasonló a helyzet a nézőszámmal, pedig remek stadionja van a debrecenieknek. A nem is olyan régen még bajnoki aranyakat bezsebelő, a Bajnokok Ligája főtábláján szereplő Loki jelenleg az utolsó előtti, azaz kieső helyen áll a tizenkét csapatos első osztályban. Akkor most mi számít? Tao-s sportágként a közönség látványos kiszolgálása (a játékosok átlagos havi bére 1,4 millió), vagy a bevételi mutatók?

– Mán László –

