Laura az Irodalmi Rádió díjazottja és szerzője

Több száz diák vett részt a Csokonai Művelődési Házban az Irodalmi Rádió ünnepélyes rendezvényén, ahol felolvasták az első három nyertes művet, köztük Laura esszéjét is. A szervezők felajánlották, hogy kiadják a gimnazista diák alkotásait, valamint meghívták állandó szerzőjüknek, blogírójuknak is.

– Tanáraimnak és iskolám vezetőségének is köszönhetem, hogy 2016-ban több országos irodalmi pályázatot nyertem. Ők hívták fel a figyelmem a lehetőségekre, amelyek segítségével kibontakoztathatom önmagam. A magyar nyelv területén elért eredményeimmel elnyertem a Nemzeti Tehetség Program és a MOL Tehetségtámogató Program ösztöndíját is, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a középiskolás diákoknak készült A boldogság madara című írásomból egy kiadvány. Az Irodalmi Rádió szombati díja megkoronázta az elmúlt év sikereit – mondta Laura, aki meghívást kapott a február 4-ei, Budapesten megrendezendő Ifjúsági Anyanyelvi Parlamentbe is.

Azon a tanácskozáson szeretné majd felhívni a vele egykorú fiatalok figyelmét arra, hogy ne csak a számítógép és okostelefonok világában éljenek, hanem igazán kommunikáljanak, beszélgessenek egymással, használják ki a magyar nyelv szépségét – szóban vagy írásban – és éljenek a szavak erejével.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA