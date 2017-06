Le se merjük írni, mire használják egyesek a kórház mosdóját Nyíregyházán (18+)

Fotó: Racskó Tibor © Fotó: Racskó Tibor

A férfi mosdóba fúrt szexlyuk persze nem példa nélküli eset – az ember találkozhat velük busz és vasútállomások illemhelyein, illetve 2015-ben nagy hírverést kapott, hogy a Debreceni Egyetem mosdójában is felbukkant egy, amit aztán az Egyetem hamar be is foltoztatott. A megdöbbentő a nyíregyházi esetben viszont az, hogy a vandálok miért gondolják azt, hogy egy kórház – ahová beteg emberek gyógyulni járnak, és ahol fiatalkorúak is megfordulnak -, megfelelő közeg az efféle szexuális aktusokra. Nem beszélve arról, hogy az okozott kár javítása költséges – pedig mint arról cikkek százai szólnak, az egészségügy nincs egyszerű helyzetben, minden forintjukat alaposan be kell osztani, hogy emberi életeket menthessenek.

Fotó: Racskó Tibor © Fotó: Racskó Tibor

Az ügyben megkerestük a kórházat is, akik a következőt reagálták az esettel kapcsolatban:

– Sajnos a vandálok okozta problémákkal intézményünk napi szinten küzd – írják közleményükben. – Szanitereket tulajdonítanak el, mosdócsészéket törnek ketté, tükröt rongálnak meg, információs táblákat tépnek le, kárt okozva nem csak a kórháznak, de az itt gyógyuló betegeknek is. Folyamatban van ”egy „vandálbiztos” megoldás beépítése.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA