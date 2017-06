Leadott kilók, lefaragott másodpercek

A sor folytatódik, miként az utóbbi három atlétikai U23-as Európa-bajnokságon, az idein is lesz nyíregyházi induló. 2011-ben, a csehországi Ostravában 20 kilométeres gyaloglásban Helebrandt Máté lett ötödik, 2013-ban, a finnországi Tamperében 200 méteren Ónodi Dávid, magasugrásban pedig Bakosi Péter indult, két évvel ezelőtt az észtországi Tallinnban pedig négyen is rajthoz álltak: Szikszai Róbert diszkoszvetésben bronzérmes, Bakosi Péter magasugrásban ötödik lett, de a diszkoszvetés döntőjébe jutott még Káplár János és Kerekes Dóra is.

A sort Osváth Krisztina folytatja. A Nyíregyházi Sportcentrum középtávfutója a 4×400 méteres váltónak lesz a tagja, egyéniben pedig 800 méteren áll majd rajthoz. Pedig két évvel ezelőtt nem gondolta volna a most 21 éves hölgy, hogy valaha is szóba jön a neve a válogatottban.

– Csengeri vagyok, és a szülővárosomban már kilencéves koromban duatlonoztam, illetve triatlonoztam, majd a nyíregyházi Vasvári gimnáziumban tanultam tovább, és ott kezdtem el foglalkozni komolyabban az atlétikával – mutatta be magát Osváth Krisztina. – A gimis évek alatt is próbálkoztam négy-, illetve nyolcszáz méteren, de nem nagyon jöttek az eredmények. Az az igazság, hogy súlyproblémákkal is küszködtem, tavaly azonban leadtam magamról tíz kilót, és komolyabban is vettem a sportolást.

A mostanság igen csinos hölgyről nehéz elképzelni, hogy valaha is gondjai voltak a kilókkal, az időeredményei pedig olyannyira javultak, hogy azokkal két ezüstérmet szerzett a felnőtt országos bajnokságon, az utánpótláskorúak (U23) között pedig csak a hosszabbik távján indult, és ott megszerezte a bajnoki címet. Ott lehetett a felnőtt válogatottban, a múlt heti csapat Európa-bajnokságon is, ahol a negyedik helyen végzett 4×400 méteres váltó tagjaként tett hozzá a mieink feljutásához.

– Két éve nagyjából ötvennyolc és fél másodpercet tudtam négyszáz méteren, a három héttel ezelőtti bajnokságon ötvennégy egész hét tizedmásodpercet értem el, igaz kézi méréssel – mondta a fejlődéséről Osváth Krisztina. – Tavaly óta szinte minden versenyemen megjavítottam az egyéni csúcsomat, de úgy érzem, tudok még fejlődni. Egy évvel ezelőtt a felnőtt bajnokságon szerepeltem jobban, ott négyszázon harmadik lettem, a korosztályosban csak ötödik. Idén azonban nem panaszkodhattam, hiszen összejött az, amit edzőmmel, Széles Imrével terveztünk. Az egyik cél az volt, hogy ott lehessek a tel-avivi csapat Európa-bajnokságon, a váltó csapattagsághoz az első négyben kellett végeznem a bajnokságon, ahol ugye második lettem. Ez volt az első felnőtt válogatottságom, a jól éreztem magam a csapatban, a többiek is befogadóak voltak. A futás is jól ment, ötvenhárom egész három tizedet mértek nekem, ami persze nem hivatalos eredmény. Felszabadultan futhattunk, hiszen addigra már eldőlt a feljutásunk, és nagyon jó érzés volt, ahogy a csapattársak szurkoltak nekünk.

Lesz tehát még egy világverseny is, amelyen Krisztina indul, hiszen július 13-16. között ott lesz a lengyelországi Bydgoszczban, az U23-as Európa-bajnokságon. Az egyéni versenyszámot tekintve mi döntött a 800 méter mellett a négyszázzal szemben?

– Az, hogy négyszáz méteren nincs hivatalos, gépi mérésű, a szintnek megfelelő eredményem – adott magyarázatot a Nyíregyházi Egyetem hallgatója. – Amúgy mindkét számot egyformám szeretem, de most úgy alakult, hogy a hosszabbik távomon fogok indulni. Kicsit izgulok, hiszen igazából egy éve futok komolyabban, de igyekszem majd megfelelni az elvárásoknak.

Széles Imre edző hozzátette, elmondhatatlanul nagy előrelépés, hogy tanítványa időeredményei két év alatt négyszázon négy, nyolcszázon pedig majdnem 11 másodpercet javultak. És mi másban bízhatnak, mint abban, hogy tovább fog tudni javulni. Mondjuk már Bydgoszczban.

Percek, másodpercek

Osváth Krisztina legjobb időeredményeinek alakulása az elmúlt három idényben

2015 2016 2017

400 m: 58.67 55.67 54.7*

800 m: 2:19.25 2:11.73 2:08.40

* kézi időméréssel

