Learatták az árpát és a búzát is

A közelmúltban tartotta meg az utolsó nyári ülését a megyei betakarítási bizottság. Ennek apropóján kértük meg Rácz Imrét, értékelje az idei szezont. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke szerint az utóbbi hetekben az időjárás normalizálódott, kevesebb volt a csapadék, ennek köszönhetően teljes kapacitással dolgozhattak a gépek. A nedvességi mutatók is jobbak lettek, nem hátráltatta a munkát a szárítási kényszer sem.

Szokásos ütemben

Rácz Imre beszélt arról is, hogy Közép- és Dél-Nyírségben az árpa, a repce és a búza aratásával a szokásos ütemben végeztek a gazdálkodók, de jelentősen felgyorsult az aratási időszak végére a rozs és zab betakarítása is. Felső-Szabolcsban is „rákapcsoltak”, az árpa, a búza és a repce már itt is a raktárakban van. Rozsból és zabból a múlt héten elvétve voltak még aratatlan táblák, de mára azokat is betakarították. A megyei elnök úgy értékelt: az előzetes termésbecslésekhez képest kissé romlottak az eredmények, bár ez nem jelentett markáns csökkenést, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az idén egy jó közepes termésről beszélhetünk. Szatmárban viszonylag kevés az árpa, ezért itt az aratása gond nélkül befejeződött, a búzával és a repcével is időben végeztek.

A sok éves tapasztalatnak megfelelően a beregi részeken indult meg legkésőbb az aratás, ez magyarázza, hogy, az itteni előrehaladás végig elmaradt a megyei átlagtól. A Rétközben és a Tisza mentén a készültség az átlagosnak megfelelő volt. Ezeken a területeken is akadtak olyan helyek, ahol sokáig állt a rozs és a zab.

– A nagy felvásárlók aktivitása az aratás végéig váratott magára, a kampány lassan indult be, sokáig csak mértékadó árakról lehetett nyilatkozni. Az árpát legtöbbször saját felhasználásra takarítják be a gazdák, kisebb része céltermesztéses, a tárgyalások során tonnánként 32–34 ezer forint irányadó árról számoltak be az érintettek. A repcénél az elmúlt időszakban némi emelkedést tapasztaltunk, korábban 95–97 ezer forint vételi ajánlatról kaptunk információt, de hallottunk tonnánként 100 ezer forint körüli ajánlatról is. A búza esetében ­le­ggyakrabban elhangzó összeg a tonnánként 38–44 ezer forint volt. Rácz Imre megjegyezte: a minőség a gyakorta megázott, viszonylag érett táblákban, elsősorban a szatmári részen sok esetben nem érte el az előzetes várakozásokat. A legfontosabb kalászosunknál, a búzánál, megyei összesítésben a termés 60 százaléka éri el a malmi minőséget, a fennmaradó hányad pedig takarmány minőségű – fogalmazott lapunknak Rácz Imre.

Több helyről is jelezték

– Összességében nem lehet ok a panaszra, mivel több helyről jeleztek jó malmi minőséget. Jelentős forgalomról azonban még nem beszélhetünk. A tritikálénál tonnánként 33–36 ezer forint irányadó árakról lehetett hallani, a zab felvásárlási ára tonnánként 32–35 ezer forint indult. A rozsnál a kiindulási szint tonnonként 35 ezer forint környékén volt. Az idei szezon sajátossága az, hogy nagyon erős a kereslet a szalma iránt. A tábláról származó ömlesztett árutól a telepre szállított bálázott szalmáig a jellemző ár tonnánként 3200 és 12 000 forint között alakult, a nagy állattenyésztők egy része későn jelentkezett vételi szándékával – emelte ki Rácz Imre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke a fogadó és tároló kapacitásokról úgy fogalmazott, hogy elegendőnek tűnnek, jól kiszolgálják a jelentkező igényeket.

– A betakarítási szezon gyakorlatilag rendkívüli esemény nélkül ért véget. A minőséget veszélyeztető növényvédelmi problémáról, toxinfertőzésről nem érkezett jelzés, a már betakarított tételek étkezési célú felhasználásra korlátozás nélkül alkalmasak – közölte az elnök, aki szerint a mostani kánikulai időszak az őszi betakarítású növények hozamára negatívan hathat.

– Összességében elmondható, a búzát ért júniusi és júliusi csapadék valamelyest rontotta a minőséget, így 60 százalék körülire becsülhető a malmi arány – jegyezte meg Rácz Imre, majd hozzátette: a Magyarok Kenyere program keretében továbbra is várják a búzafelajánlásokat, mégpedig Timáron (Vetőmag és Szárító Kft., Lehel u. 21, Pásztor András), Apagyon( Apagyi Sütőüzem Kft., 41-es számú főút 15-ös km, Bakti János), Balkányban (Bocskai út 1.; ifj. Rácz Imre), Nagykállóban (Nyír Gabona Kft., Bátori utca 37.) és Nyírbátorban (Bátortrade Kft., Árpád út 156.).

– KM-TG –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA