Legalább 100-szor erőszakolta meg a kutyáját – Családja falazott neki (18+)

A férfi édesapjával és annak barátnőjével élt egy fedél alatt, akik tudtak róla, hogy a férfi rendszeresen megragadja az állatot, a hálószobájába viszi és kiéli rajta perverz vágyait.

Végül Hubbard apjának barátnője jelentette az esetet, miután a fiatal férfi ajtaján lévő lyuknak köszönhetően egyszer végig is nézte az erőszakot, és úgy döntött, ideje véget vetni a dolognak. Az apa a hatóságok előtt tagadta, hogy bármiről is tudtak volna, ugyanakkor a bejelentés szerint ő már korábban is falazott a fiának, aki most áll bíróság elé.

Forrás: borsonline.hu

Ausztrália – A 27 éves Jenna Driscoll azért került bíróság elé, mert egy pitbullal szexelt, és ezt videóra is vette. A filmet a barátjának készítette.

