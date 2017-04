Legyen miről majd beszélni!

A Baktalórántháza tovább fényezheti produkcióját, ami már eddig is minimum kalapemelést igényel. A szabolcsi futballcsapatnak ugyanis szerdán az Amatőr-kupa döntőjében lesz jelenése a fővárosban – jelesül az MTK otthonában, a tavaly felhúzott Új Hidegkúti Nándor Stadionban. Illés László legénysége a Győr-Moson-Sopron megyei első osztályban érdekelt, jelenleg harmadik helyen táborozó Ménfőcsanakkal gyürkőzik a fináléban. Mindkét gárda a legjobb harminckettő közé jutott a Magyar Kupában, vagyis a megyei bajnokságokban szereplők közül legjobban teljesítettek a küzdelemsorozatban, ekképpen tusakodhatnak a míves serlegért.

– Vettük a fáradtságot és Gebri Pali barátommal, edzőkollégámmal megtekintettük az ellenfél egyik bajnoki mérkőzését, amiből nagyon sokat tanulhattunk, no meg remélem, profitálunk – fogalmazott Illés László, a Baktalórántháza edzője. – Jó formában lévő együttessel találkozunk, amely az összes tavaszi meccsét megnyerte! A tengelyben rutinosabb játékosok szerepelnek, fiatal, agilis tehetségekkel körülvéve, akik általában a Győri ETO keretéhez tartoznak, csak ide „adták le” őket, hogy erősödjenek. Több meghatározó futballistát vethetnek be, de azt is hozzáteszem, szerintem a mi bajnokságunk erősebb. Mivel hétről hétre kiélezett meccseket vívunk, bízom abban, hogy szerdán ez a tény előnyünkre fog válni. Kisebb sérülések ugyan hátráltatnak bennünket, de egy ilyen alkalmat aligha akar kihagyni bárki is. Próbáltunk rápihenni a döntőre, szerencsés körülmény, hogy éppen a legutóbbi fordulóra esett a szabadnapunk. Ha a középszerű lennék, azt mondanám: erre a mérkőzésre nem kell motiválni a fiúkat, ugyanakkor, aki a futballban dolgozik tudja, ez nem egészen így van. A motiváció igenis fontos! Ehhez még annyit: egy olyan csapat, mint a miénk, nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem jut ekkora lehetőséghez, közel sem mindegy, hogy néhány év múlva miként fogunk erről a döntőről beszélni.

