Legyünk híd Kelet és Nyugat között!

Ezzel hazánk nagyobb függetlenséget élvezhet, nagyobb lehet a belső mozgástere, hiszen így nem lesz kiszolgáltatva az EU-nak, a nyugat kényének-kedvének. Ennek a politikai lépésnek a neve Glóbusz-akció is lehetne, hiszen a hosszú távú kereskedelmi szerződések mint biztonsági kötelek biztosítják azt az egyensúlyt, amely hazánk stabilitásához szükséges. Az a meglátásom, hogy itt, Közép-Kelet-Európában egy mesterséges „olvasztótégelyt” szándékoznak létrehozni a nyugati hatalmak, egybeolvasztva a népeket, néptöredékeket egy ötvözött masszává, amelyből tetszés szerint „kanalazgathatnak” majd olcsó munkaerőt. A kérdés, hogy egy nyugati rezervátumban szárnyaszegett sasmadarak akarunk-e lenni vagy egy előretolt helyőrség? Ami hazánkban választási előkészületként folyik, nem egyéb, mint jómódú emberek nemtelen sakkjátszmája. Mindenről szól most a fáma, csak a lényegről nem, a tetteknek nagyobb a füstje, mint a lángja. „Sok füst, sok ravaszság!” – szokták mondani… Baj van a demokrácia és a baloldali fogalmak értelmezésével is, mert a jelen „demokráciája” sokkal inkább a nemtelen tőke legalizálására irányuló törekvés. Egyetlen nép sem osztható jobbra és balra, egyetemesen kell róluk beszélni, az érdekükben avagy ellenük állást foglalni! A magyar politikai turmix csak azért adható még el, mert az állampolgáraink nagy része ódzkodik a politikától, még az életét behatároló alapvető dolgokkal sincs tisztában, így aztán ott verik át őket a hangzatos jelszavakkal, ahol éppen akarják. Én sajnos csak a sablonszövegeket látom, hallom, olvasom jobbon és balon egyaránt. Azért szorgalmazom a demokrácia tanítását, a politikai fogalmak ismeretét bevezetni az oktatáspolitikába, hogy gyermekeink, unokáink tisztában legyenek szavazataik fontosságával, és azzal is, hogy meggondolatlan döntéseikkel vagy tétlenségükkel mit veszíthetnek el. Esetünkben a teljes szabadságukat, a felnövekvő nemzedék élhetőbb jövőjét. Tanulni, tanulni – a múlt hibáiból.

– E. Nagy István, Fehérgyarmat –

