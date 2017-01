Lejtőre kerültek a szakolyiak, megváltás volt a vége

Volt itt minden, mi szem-szájnak ingere. Az őszi nyitómeccsén például legyűrte a Mándokot a Szakoly, játékos jogosulatlan szerepeltetése miatt mégis hoppon maradt. Az idény derekán Csoma Dezső edző felállt a kispadról, a megyei első osztályú futballcsapat szereplése azonban jottányit sem javult. Sőt, az ifjúsági együttes sorozatos létszámhiányos fellépése következtében büntetőponttal sújtották a „nagyokat”, akik így nem csupán az utolsó helyen ragadtak – tekintélyes hátrányt felhalmozva a kiesés megúszása is bűvészmutatványt igényel.

– Igazából nehéz bármit mondani… – sóhajtott Szilágyi Zoltán játékos-edző, aki a nyolcadik forduló után vállalta a kettős feladatkört. – Lehet, furcsa lesz a véleményem, de az adott körülményhez képest tisztességesen helytállt a csapat. Sajnos, ebben a szezonban nem volt több számunkra. Ráadásul már a szezon is balszerencsésen indult számunkra: rögtön elbuktunk három olyan pontot, amelyet a pályán megszereztünk. Ez nagyban befolyásolta a hangulatot, még hetekkel később is ez volt a téma az öltözőben. Lejtőre kerültünk, több játékos menetközben leállt, egy embert elküldött a vezetőség, nagyon kevesen maradtunk, az edzéseken is egyre fogyott a létszám. Gyakorlatilag megváltásként hatott a vége. Mindenképpen megemlíteném, hogy nyilván mi is követtünk el hibákat, ugyanakkor nem szolgáltunk rá az ellenünk megítélt közel húsz tizenegyesre! Ezt egy megye egyes csapat sem bírná el.

Mivel a Szakoly a tizenötödik Vásárosnaménnyal szemben nyolc, a tizennegyedik Gyulaházához képest már tizenkét pontos hátrányt „szedett össze”, meglehetősen kilátástalannak tűnik a szituáció…

– Egyelőre nem tudok mit mondani a folytatásról, azt az információt kaptam, hogy január derekán dől el pozitív vagy negatív irányban csapat. Pillanatnyilag ez van, jelen helyzetben butaság lenne bármi másról beszélni… – közölte Szilágyi Zoltán.

KM-KT

Szakolyi szilánkok

A Szakoly megyei I. osztályú csapatának őszi mutatói

A bajnoki állás: 16. Szakoly 15 1 – 14 13–52 2

Egy büntetőpont levonva

Otthon: 8 1 – 7 9–31 3

Idegenben: 7 – – 7 4–21 –

A házi góllövőlista. 4 gólos: Gyöngy Tamás. 3 gólos: Kiss Imre, Nagy Dávid. 2 gólos: Dobos József. 1 gólos: Módis Dávid.

