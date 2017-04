– A szebbnél szebb verseket magától a szerzőtől, Lénától valamint Jurth Sándorné és Tóthné Icuka jóvoltából hallhattuk. Közösen is olvastuk az ajándékba kapott kötetből a Most című verset. Mudri Imre házigazdánk is megtisztelt bennünket jelenlétével. Köszönet Lénának azért, hogy ismét együtt lehettünk vele, és méltóképpen ünnepelhettük meg a József Attila születésnapjához kötődő költészet napját – említette Tóth Árpádné, a nyírbátori Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesületének elnöke.

KM

