Lelőttek egy jókora kacsát

A futballközeg már csak olyan, hogy ontja magából a híreket. Nem egyszer akkora kacsákat, amelyeket nem győznek lelőni az illetékesek. Ezúttal a tuzsériak kényszerültek élből cáfolni a mendemondákat. A rossznyelvek szerint ugyanis a megyei első osztályú futballcsapat csak a nyárig húzza ki a bajnokságban, majd lejjebb adja a nívót.

Nos, a patinás múltú Tisza-partiaknak eszük ágában sincs visszatáncolni a második vonalba, kiváltképp most, hogy kiharcolták a bennmaradást!

Nem értem mi értelme lenne a visszalépésnek.” Lakatos Tibor

– Természetesen óriási kacsa az egész – szögezte le Lakatos Tibor, tuzséri szakosztályvezető. – Nem tudom honnan ered hír, de hogy semmi alapja az biztos. Tény és való, hogy jegyezték már magasabb szinten az egyesületet, volt már jobban sikerült bajnokságunk, de az, hogy megkapaszkodtunk, megnyugvással tölt el szurkolót, vezetőt, játékost egyaránt. Már a télen is jutottak el hozzám olyan információk, miszerint a tuzséri focinak vége, visszalépünk a bajnokságtól. Ezek is csak olyan rosszindulatú, alaptalan pletykáknak bizonyultak, mint amilyenek a mostaniak. Egyébként is teljesen logikátlan lenne az egész, a csapat számára a vezetés minden feltételt biztosított, rendezettek a körülmények, meg aztán biztosan nem fordítunk ennyi energiát a bennmaradásért folytatott küzdelemre, ha csak a második vonalban szeretnénk indulni.

– A licenszet is a megyei első osztályra kértük és kaptuk meg, tehát nem értem mi értelme lenne a visszalépésnek. A keretnek valószínűleg szüksége van frissítésre, már ebben a szezonban elkezdtük a környékbeli fiatalokat beépíteni a csapatba és a továbbiakban is ebben az irányban szeretnénk haladni, de természetesen a megy egyben. Ennek fényében kezdtük el az egyeztetéseket a játékosainkkal, mert az értékeinket szeretnénk megtartani, és minél eredményesebben szerepelni a következő két fordulóban, annál is inkább, mert a soros feladat a Mándok elleni szomszédvári rangadó.

