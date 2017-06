Lentről jöttek, s egyre magasabbra törnek

Ki hinné, mi mindent lehet felépíteni legókockákból. Gyakorlatilag mindent, halljuk a reklámokban, de nemrég kiderült, még annál is többet: énképet, értékrendet, önbecsülést. Néhány elveszettnek hitt fiatal története erre a legjobb példa a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Szakgimnáziumából és Szakközépiskolájából.

Tudatosan sokféle tanulót válogattam össze a csoportba.” Hudák Zsolt

A történet valamikor 2014-ben kezdődött, az iskola egyik – egyébként angol-földrajz szakos – tanára, Hudák Zsolt kitalálta: kicsit megmozgatja a diákokat, s építtet velük egy nagy megyetérképet legóból. A 24 órás rekordkísérlethez egy amerikai legóművész tervezte meg az alapot, s az egészből végül hatalmas jambori lett. Sportolókat, fellépőket hívtak meg, s az iskola 250 diákja és 32 tanára rakosgatta serényen a kis műanyag építőelemeket. Már akkor feltűnt, hogy négy fiú – volt közöttük drogproblémával küzdő és rablással gyanúsított – olyan odaadással vetette bele magát a munkába, ahogy még soha semmibe. A lelkesedésük az elkövetkező napokban sem hagyott alább. Csinálnának még ilyeneket, ha lehetne, mondták. Végül is miért ne, maradt még a legóból. Hamarosan egy 3D-s serleg, Forma–1-es pilóták portréi s kalandfilmfigurák születtek a szorgos kezek alatt.

Az immár lányokkal is kibővült csapat a veronai buszbaleset emlékére készült kép előtt

Nyugati művészekkel dolgoznak

– Alig akartam hinni a szememnek. Ezek a fiúk hétvégén is bejöttek az iskolába, hétköznapokon képesek voltak este 8-9-ig is szorgoskodni a számukra kialakított stúdióban, elfogadva, hogy oda – mint egy rendes „munkahelyre” – sem barát, sem barátnő nem hozható. Ezt látva gondoltam azt, hogy tovább kellene lépnünk. Vasarely-képeket mutattam nekik, beszélgetni kezdtünk az op-artról, s végül eldöntöttük, egy év alatt összehozunk egy saját kiállítási anyagot – mesélte Hudák Zsolt.

Felvették a kapcsolatot egy walesi s egy ausztrál művésszel és a pécsi Vasarely Múzeummal, s mivel a nyíregyházi LEGO-gyár közösségi szerepvállalásába is beleillett a kezdeményezés, a támogatásukkal elkészült hat 13–15 ezer kockából álló kép. A múzeum az egyedálló projekt láttán meghívta a csapatot egy tárlatlátogatásra. Többen először jártak életükben galériában, s még annak az évnek a karácsonyán gratuláló e-mail érkezett magától Pierre Vasarelytől.

Ekkor már saját nevük is volt. Az Anima Sound Sys­temnek van egy száma a Gipsy Sound Clash albumon: „Fekete, fehér, sovány, kövér Tekerd! Kit érdekel, honnan jöttél. Isten hozott nálunk, testvér…” – mondja a dal. Ez adta az ötletet, s lettek Tekerd Csoport. – Kimondottan hátrányos helyzetű, valamint roma gyerekekkel akartam foglalkozni, s tudatosan válogatok össze sokféle tanulót, hogy az elfogadásról is legyen mit megtanulniuk. Volt olyan tagunk, aki az igazgatói előtt várta a megrovását, mielőtt bekerült a csapatba. Egy másik korábban visszadumált a tanároknak, balhézott, verekedett, de taggá válva csak azért is meghúzta magát, nehogy a csoport lássa a kárát.

Évente annyi új tag jön, amennyi végzős elmegy az iskolából, de ide a régiek is szívesen visszajárnak. Immár több mint 2900 munkaóra van a hátuk mögött. Készítettek négyrétegű Puskás Ferenc-portrét legóból. A Ferrari és a Lamborghini megosztotta a hivatalos weboldalán azokat a munkáikat, amelyek a cégek autóit ábrázolták, s egy nap alatt 55 ezren kattintottak arra az oldalra. Három Marvel Comics-os rajzolóval tartják a kapcsolatot, akik mindig dedikálják az elkészült darabokat, jócskán megemelve ezzel az 500 ezer forintnyi kockaanyagból készült kép értékét.

Fegyelmet tanultak

Egy – a látogatókat is bevonó – mozaikkép-építésre készülnek a Magyar Nemzeti Galériában, s a végeredmény egy 46 ezer kockából álló kép lesz. Több múzeum meghívásának eleget téve megtanulták a fegyelmet, a minőségi munka fontosságát, s azt, hogy vannak betartandó határidők. A sorozatosan bukdácsolók között immár többen érettségire készülnek, s mióta eljutottak Olaszországba – láthatták a tengert, Ravennában mozaikkiállításban, Bolognában a modern művészetekben gyönyörködhettek – többen nyelveket szeretnének tanulni. Már látják, tudják, érzik: ők is jók lehetnek valamiben, nagyon is jók!

– Matyasovszki József –

Holdlábnyomot fognak készíteni 3D-ben

A wesselényis Tekerd Csoport tagjai – azon túl, hogy dolgoztak már Tandora Judittal a DC Comics Wonder Womant megrajzoló művészével s Anatol Knotek ausztriai szövegművésszel – most a NASA-val készülnek egy közös projektre. Buzz Aldrin asztronautának a híres, Holdon hagyott lábnyomát szeretnék megépíteni kockákból, felnagyítva, méretarányosan. A NASA már megküldte az összes általuk őrzött adatot, majd eljutottak az űrruha gyártójához is. A cég – előbányászva a híres bakancsot – olyan 10 megabyte-os fényképeket küldött Nyíregyházára, hogy azon még a pontos méretarányokat is megadták. Egy amerikai művész készíti a 3D-s terveket, a fiúk pedig már nyáron hozzákezdenek a történelmi ereklye másának a megépítéséhez.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA