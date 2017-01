Leszeded vízkeresztkor a karácsonyfát?

Nyíregyháza – Balogh Kim Bettináék már szilveszter után leszedik a karácsonyi díszeket, vízkeresztet se várják meg. – Nálunk utána már mindenkit zavar a fenyő, s mivel én is díszítek, én is rakok el mindent. Persze az előbbi jobban is esik, mint az utóbbi – vallotta meg.

Lóczi Dávid Bertalan családja hagyománytisztelő, s mindig vízkereszt után bontják le az ünnepi fát. – Nálunk leszedni apa szokta a díszeket, az öltöztetésnél viszont a testvéremmel besegítünk, mert szeretjük a készülődés hangulatát – árulta el. Rózsa Mariannáék imádják a karácsonyt, s fenyőt is mindig állítanak, amit vízkereszt napjáig tartanak a lakásban. – A díszítés szerintem egyemberes munka, s mindig az én feladatom, bármeddig is tartson. Leszedni viszont már mindig más szokta. Oszlánszki Mária idén nem állított fenyőt, a karácsonyt a két gyermekével ugyanis a szüleinél ünnepelték, s fát ott díszítettek közösen. –– Anyukám már napokkal korábban leszedte a fát, nem várta meg vízkeresztet mert a szobai melegben nagyon hullatta a fenyő a levelét – nyilatkozta. VISSZA A KEZDŐOLDALRA