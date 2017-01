Leszerel a légi mentőszolgálattól Vilmos herceg

A Kensington-palota – Vilmos és felesége, Katalin hercegnő londoni rezidenciája és hivatala – pénteken közölte, hogy az Egyesült Királyság majdani uralkodója, II. Erzsébet királynő unokája a nyáron távozik a kelet-angliai Norfolk megyében működő East Anglian Air Ambulance kötelékéből.

Vilmos – Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia, aki édesapja után a második a brit trónutódlási sorban – 2015 nyarán állt szolgálatba a légi mentőszolgálatánál, de korántsem újoncként: 2013 szeptemberéig három éven át a brit királyi légierő (RAF) egyik walesi támaszpontján dolgozott kutató-mentő helikopterpilótaként.

Vilmos 2012-ben hathetes szolgálatot töltött a dél-atlanti Falkland-szigeteken is, éppen olyan időszakban, amikor a szigetcsoport hovatartozása feletti vita ismét fellángolt Nagy-Britannia és Argentína között. Az argentin kormány annak idején nyílt provokációnak minősítette Vilmos herceg falklandi állomásozását.

A herceg, aki teljes egészében jótékonysági szervezeteknek utalta át a polgári mentőhelikopter-pilótaként őt megillető javadalmazást, már a légi mentőszolgálatnál kezdett pályafutásának elején alig burkolt utalást tett arra, hogy előbb-utóbb a királyi családban ráháruló kötelezettségek kerülhetnek az első helyre. Annak idején a BBC-nek nyilatkozva kijelentette: nyilvánvalóan elérkezik az idő, amikor élete “másik feléből” jóval nagyobb felelősség nehezedik majd rá.

Vilmos nagymamája, II. Erzsébet királynő az idén ünnepli 91. születésnapját, és egyre több feladatot ad át a királyi család ifjabb tagjainak. Nagyobb külföldi utazásokat már nem tesz, és az udvar nemrégiben bejelentette azt is, hogy az uralkodó megválik 25 jótékonysági, közéleti, társadalmi és sportszervezet fővédnöki tisztségétől. Katalin hercegnő, Vilmos felesége veszi át például a wimbledoni tenisztornákat rendező patinás intézmény, az All England Lawn Tennis and Croquet Club fővédnökségét.

A királynő 1952, vagyis trónra lépése óta volt a wimbledoni klub fővédnöke.

II. Erzsébet királynő azonban több mint 600 más szervezetnek a fővédnöke, és e tisztségek nagy többségét továbbra is megtartja.

Az uralkodó és férje, az idén 96 éves Fülöp edinburghi herceg egyaránt híres kiváló egészségi állapotáról, és arról, hogy előrehaladott koruk ellenére mindketten sokkal több hivatalos programon vesznek részt, mint ifjabb rokonaik. A karácsonyi és az év végi ünnepek tájékán mindazonáltal komoly feltűnést keltett, hogy a királynő hetekig nem jelent meg a nyilvánosság előtt, és az ünnepi időszakban szokásos programokon sem vett részt. Az udvar akkori tájékoztatása szerint az uralkodót erős megfázás gyötörte.

A királynő azonban már meggyógyult, és ismét rendszeresen részt vesz hivatalos programjain.

A királyi házaspár idén ünnepli házasságkötésének 70., egyben II. Erzsébet királynő trónra lépésének 65. évfordulóját. Mindkét évforduló példa nélküli az angol-brit monarchia 1200 éves történetében.

– MTI –

