Létfontosságú lenne a győzelem

Nem fest túl szépen a férfi szuperliga tabellája, amelyen a Nyíregyházi TK immár tartósan sereghajtó. Ráadásul pont nélkül, és mivel eltelt hét forduló. éppen időszerű lenne elkezdeni a pontgyűjtést.

Tavaly hasonló helyzetben, hasonló időszakban fogadta az NYTK az Ajkát, és akkor a bakonyiak ellen nem sikerült véget vetni a rossz szériának. A szombati (kezdés 14 órakor) újabb itthoni találkozás előtt megállapítható, hogy az Ajka azóta is oszlopos középcsapat, legutóbbi csapata meg is erősödött, már három győzelmet is gyűjtött a bajnokságban, így nyugodtan várhatja a nyíregyházi fellépést. Ezzel szemben az NYTK-nál már-már létfontosságú a győzelem, amelyet csakis a korábbi hetekben elért csapatfa növelésével lehetne megszerezni.

Edzésen akadtak erre utaló biztató momentumok, és bár Szegő Leventének van egy kisebb sérülése, a nyíregyháziak bíznak abban, hogy a lehető legjobb hatosukkal léphetnek majd a dobóállásokba, és végre megszületik a várva várt siker.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA