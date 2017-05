Ami mindenképpen a civilek érdekeit szolgálja a kezdetek óta, sőt a felajánlott összegek nagyon sok esetben kisebb társaságok fennmaradását teszik lehetővé. Az idén is volt változás, s bár több formában, a korábbiakhoz képest bizonyos esetekben mégis nehezebben juttathatjuk el az adóhatósághoz a rendelkező nyomtatványt.

A változásról és tapasztalatokról kérdeztük a hivatalt és a kedvezményezetteket.

– Bevallási formától függetlenül lehet rendelkezni az 1+1 százalékokról. Aki rendelkező nyilatkozat nélkül teljesítette a bevallását, az sem maradt le semmiről, mert május 22-éig még megteheti – tájékoztatta lapunkat Magyar Norbert, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferense, hozzátéve: a határidő jogvesztő, aki elmulasztja, a későbbiekben nem tudja pótolni. A felajánlás legegyszerűbb és leggyorsabb módja, ha az Ügyfélkapun át elektronikusan juttatja el a rendelkező a nyilatkozatát a NAV-hoz – erről a bevallási tervezet mellett megjelenő ablakra kattintva lehet rendelkezni.

A nyilatkozat benyújtható még az új online felületen a WebNYK program segítségével, illetve lezárt, adóazonosító jellel ellátott borítékban, postán vagy személyesen is eljuttatható a NAV-hoz. Azok az adózók, akik munkáltatói adómegállapítást választottak, május 10-éig lezárt, adóazonosítóval ellátott, ragasztott felületén átnyúlóan saját kezűleg aláírt borítékban adhatják le a felajánlásról szóló nyilatkozatukat a munkáltatónak. A NAV honlapján minden kedvezményezett civil szervezet és egyház listája, illetve a kiemelt költségvetési előirányzat is megtalálható, mellyel az idén a Nemzeti Tehetség Program támogatható. Azok az adóforintok, amelyekről nem rendelkeznek az adózók, a költségvetésben maradnak.

Kivárják a végét

A nyíregyházi Állatbarát Alapítvány évek óta a legmagasabb összeget kapja a megyében a felajánlott egy százalékokból, azt azonban megjósolni sem tudják, hogy az idén bevezetett új rendszer hogyan befolyásolja az adózók adakozó kedvét.

– Nemcsak nekünk, hanem minden civil szervezetnek nagyon fontos bevétel az egy százalék. Hallottunk olyan véleményt, hogy akinek ügyfélkapus regisztrációja van, az most könnyebben és gyorsabban rendelkezhetett az egy százalékról. Volt, aki panaszkodott, hogy külön ki kell nyomtatni, kitölteni és postára adni, vagy bevinni a NAV-hoz a szelvényt, ami macerásabb, és nagy kérdés, ez mennyi embert késztet inkább a „legyintésre” – említette az eddigi tapasztalatokról Tóth Mariann.

Az alapítvány állatotthonának megbízott vezetője úgy véli, aki eltökélt, tudja, milyen célt akar támogatni, az akkor is nyilatkozik, ha ez egy kicsit időigényesebb, s bíznak benne, hogy az állatbarátok most is segítik az alapítvány munkáját, tevékenységét így is.

Dr. Szigetvári Csaba szerint lehet, hogy a korábbi évekhez viszonyítva kevesebb folyik be az adó egy százalékokból.

– A civil szervezeteknek jutó források egyébként is szűkösek, ha az idén valóban kevesebb pénz folyik be szabályváltozás következményeképpen, az összes érintett bevonásával el kell gondolkodni azon, hogyan lehet a rendszert javítani – mondta borúlátó jóslatok helyett az E-misszió Egyesület elnöke, aki szerint bizonyos típusú szervezeteknél fontos forrás az egy százalék, hiszen az adományozási kultúra hazánkban – a nyugati társadalmakkal összevetve – meglehetősen fejletlen.

– Azért is jó a magyar kezdeményezés, mert a civil szervezeteket rákényszeríti, hogy közérthetően megfogalmazzák a céljaikat, bemutassák tevékenységüket – tette hozzá Szigetvári Csaba.

Fontos egyházi célok

– Az úgynevezett „egyházi egy százalék” örvendetes módon évek óta a mi evangélikus egyházunk esetében is lassú emelkedést mutat – mondta el Laborczi Géza evangélikus lelkész, az Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezetője. – Ez nyilván annak is az eredménye, hogy jó ideje tudatos kampánnyal – filmekkel, rendezvényekkel – próbálunk kedvet csinálni a velünk szimpatizálóknak és a gyülekezeti tagjainknak ahhoz, hogy az adójuk 1 százalékát nekünk szánják, s egy nemes célra fordítsák. Merthogy ez egy jó cél, amiben benne foglaltatik az egyház oktatási és szociális tevékenysége, s más karitatív megmozdulásaink is. S mivel helyi alapítványaink is vannak, ezek legfontosabb célkitűzéseire is adható támogatás. Van hitéleti, vagyis gyülekezeti alapítványunk, amely a forrásokat közösségépítésre fordítja, van, amely a helyi közösségben végzett szociális tevékenység ellátására alakult. Ha összességében nézzük az emberek hajlandóságát, akkor egyfajta elközönyösödést tapasztalunk, pedig nagyon fontosak ezek a felajánlások – osztotta meg gondolatait lapunkkal Laborczi Géza.

